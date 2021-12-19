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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بحضور ممثلي الحكومة.. اقتصادية الشيوخ تناقش إصدار قانون التأمين الموحد اليوم

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هاني سري الدين رئيس اللجنة، اليوم، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، ويأتي ذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبحضور ممثلي الحكومة.

ويواصل مجلس الشيوخ، جلساته، اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون بإصدار حقوق المسنين المقدم من الحكومة.

ويهدف مشروع القانون إلى حماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

كما يهدف إلى أن تمنح الدولة معاشا ضمانيا لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشأ تأمينيا بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى.

ويهدف القانون أيضا نشر آليات الثقافة الإلكترونية في مراكز المسنين لتهيئة الثقافة الذاتية بأيسر الوسائل وكذلك إتاحة الهيئة العامة لتعليم الكبار الفرصة للمسنين لمواصلة التعليم فى المراحل الإعدادية والثانوية، وصولا للتعليم الجامعى.

بالإضافة إلى التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة.

حياة كريمة المشروعات المتوسطة والصغيرة مجلس الشيوخ لجنة الصناعة مشروع قانون لجنة الشئون الاقتصادية

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