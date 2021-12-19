خنقه بالشال.. اليوم محاكمة قاتل نجله في المعصرة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة، محاكمة سائق قتل ابنه في المعصرة.

كانت النيابة قد أحالت «خميس. ع»، 64 سنة، «سائق»، إلى محكمة الجنايات، لأنه في يوم 22 مايو 2021 بدائرة قسم شرطة المعصرة، قتل نجله، المجني عليه «كريم»، عمدًا، مع سبق الإصرار، بأن بيّت النية وعقد العزم على الخلاص منه، جزاء ما لقيه منه من إهانة تمثلت في اعتياده سبه وقذفه، فأخذ يدبر سبيلًا لمبتغاه حتى استقر على الوسيلة المناسبة لإزهاق روح المجني عليه، وأعد مخططًا إجراميًا، استهله بتجهيز أداة «شال»، منتظرًا التوقيت الملائم لتنفيذه، وخنقه بالشال.