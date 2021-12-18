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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«طعّموا كبار السن فورًا».. استشاري أبحاث إكلينيكية يكشف موعد الموجة الخامسة لـ«كورونا» ويحذر|فيديو

كورونا
كورونا

وصف  الدكتور أشرف الفقي استشاري الأبحاث الإكلينيكية من واشنطن الوضع بالولايات المتحدة بالحرج للغاية قائلاً : "الوضع لدينا حرج للغاية.. والأرقام عادت للارتفاع وبعض المدن وعلى رأسها  نيويورك تدرس الإغلاق بسبب انتشار أوميكرون وهي على أهبة الاستعداد للإغلاق  "وبين أن السلالة السائدة في الإصابات في الولايات المتحدة وبناء على الفحوصات الجزيئية نلمس انتشارا سريعاً لمتحور "أوميكرون".

وتوقع خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع علي قناة " اون اى " ، أن مصر  ستشهد  موجة خامسة من الإصابات  وستكون  ذروتها بين شهري فبراير وأبريل قائلاً: "أتوقع ذلك وأن    تكون ذروة الموجة الخامسة لفيروس كورونا  بين شهري فبراير وإبريل .. حيث إننا تعلمنا درساً من الأربع موجات السابقة بأن مصر ليست استثناء في أزمة كورونا وتزيد الإصابات فيها بعد حدوثها في أوروبا بفترة تتراوح بين ثلاثة أسابيع و6 أسابيع. 

ووجه التحية  لوزارة الصحة قائلاً : "أحيي وزارة الصحة المصرية على قدرتها على رصد أوميكرون".


واصل الفقي: "لدينا في مصر  30 مليون مصري لديهم أجسام مضادة في مصر سواء من الحصول على اللقاحات أو الإصابة والشفاء  لكننا نرى أن تلك الأجسام  المضادة  متباينة في قدرتها على التحصين ولذا لا نتوقع موجة خامسة  فقط لكن من الوارد  نشوف كتلة كبيرة من الناس في مرمى نيران العدوى.

ودعا الفقي السلطات المصرية  لاتخاذ إجراءات استباقية لتقليل العدوى في الموجة الخامسة قائلاً : " أطالب وزارة الصحة المصرية بتطعيم المواطنين الذين تصل أعمارهم أكثر من 70 سنة بجرعة تعزيزية فورا".

وحول فعالية  اللقاحات  وصمودها أمام المتحور الجديد  قال: "هناك أبحاث نشرت بالفعل من جهات حيادية حول فعالية اللقاحات ضد أوميكرون والحكومة البريطانية قالت إنه لا يوجد فرق كبير في الأعراض بين الإصابة بأوميكرون أو دلتا.. والأعراض مازالت مشابهة" لكنه أتم   قائلاً : " حتى لو كان أوميكرون أقل وطأة.. فمازالت هناك خطورة". 

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