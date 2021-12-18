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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» إلى 101 في البحرين

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية أن الفحوصات التي بلغ عددها 17765 في يوم 18 ديسمبر 2021، أظهرت تسجيل 101 حالة قائمة جديدة منها 37 حالة لعمالة وافدة، و 32 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 32 حالة قادمة من الخارج، كما تعافت 44 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 276538.

وقالت الوزارة البحرينية وفق صحيفة الوطن البحرينية، أن العدد الاجمالي للحالات القائمة بلغ 478 حالة، منها حالة واحدة فقط يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج، وجميعها وضعها مستقر، ولا توجد أي حالات قائمة تحت العناية.

ودشن مدير عام أمانة العاصمة فى البحرين المهندس محمد سعد السَهلي أكبر نصب تذكاري مضيء لشعار مملكة البحرين ضمن احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى تولي الملك مقاليد الحكم.

ووفق صحيفة الأيام البحرينية يقع النصب التذكاري في قلب العاصمة على شارع الملك فيصل في تقاطع خليج البحرين وهو من أهم شوارع المنامة الرئيسية ويبلغ ارتفاع النصب 12 متر ما يعادل ارتفاع 3 طوابق، على شكل شعار مملكة البحرين.

وزارة الصحة البحرينية محمد سعد الس هلي “كورونا” البحرين احتفالات

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