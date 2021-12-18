عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مباراة قطر كانت الأفضل

فاروق جعفر: كيروش كان بيجرّب كل اللاعبين بالبطولة العربية وجه على حساب المنتخب|فيديو

فاروق جعفر
فاروق جعفر

أكد  فاروق جعفر نجم منتخب مصر السابق، أن المدير الفني للمنتخب كارلوس كيروش أراد تجربة اللاعبين في البطولة العربية، وذلك في معرض تعليقه على خسارة المنتخب المصري أمام نظيره القطري بركلات الترجيح: قائلاً: "كيروش كان عايز يجرب كل اللاعبين في البطولة العربية وده جه على حساب المنتخب".


وقال فاروق جعفر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” على قناة “أون”: "مباراة قطر كانت من أفضل مباريات المنتخب في البطولة العربية و كيروش مكانش يعرف قيمة البطولة العربية وإحنا مكناش نعرف قيمتها".


وأوضح فاروق جعفر أن  المنتخب المصري من أفضل فرق إفريقيا لكنه لا يعرف أن يعد نفسه جيداً في البطولة العربية، متابعا: "إحنا أحسن فرقة في أفريقيا ولكن مبنعرفش نعد نفسنا للبطولة العربية كويس و عشان نكسب البطولة لازم نلعب بالفريق الكامل.

وتابع فاروق جعفر: "بين أنه خلال تلك البطولة تم اكتشاف لاعبين أداؤهم   متميز قائلاً: "اكتشفنا لاعبين كويسين جدا مثل أحمد رفعت وعمرو السوليه".

فاروق جعفر كيروش منتخب مصر البطولة العربية عمرو السولية

ترشيحاتنا

بيان شديد اللهجة.. أبرز 10 نقاط في رد الخارجية على تصريحات الحكومة الألمانية

تعطيل الدراسة بـ4 محافظات ورفع الطوارئ|13 نصيحة حكومية تحميك من طقس الأحد

البيوت باشت من المياه المالحة.. محافظ الإسكندرية: انهيار منزل بسكانه لشدة الرياح|فيديو

بركات لـ كيروش: افتح تحقيقا في أزمة تسريب تشكيل منتخب مصر |فيديو

محمد بركات: «إحنا غلابة قصاد فلسفة كيروش».. وتصريحاته مُبالغ فيها

بركات : محمد شريف أهدر فرصة سهلة للغاية أمام قطر .. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللاعبون خالفوا الاتفاق.. أفشة يفجر مفاجأة بعد خسارة منتخب مصر من قطر

لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة في مدارس البحيرة غدا

الحرارة تحت الصفر.. موجة أمطار رعدية وعاصفة تضرب البلاد خلال ساعات

حرصا على سلامة الطلاب..تعطيل الدراسة في 4 محافظات غدا لسوء الأحوال الجوية

أمطار وأجواء شديدة البرودة.. محافظ مطروح: تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية

وزير التعليم يوجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن تعطيل الدراسة ..فيديو

تعطيل الدراسة ورفع حالة الطوارئ بالمحافظات الشمالية|تحذير من طقس الأحد بالقاهرة والجيزة

بعد تراجع الأسعار 60 جنيها.. الوقت المناسب لشراء الذهب عيار 21

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدُقة .. أكلة مصرية أصيلة احتلت مكانة كبيرة فى الأفلام القديمة .. واختفت مع الزمن | نوستالجيا

"لما يكون فايق تعيش معاه أحلى دقايق".. تفاصيل التحقيق مع الشيخ الحشاش

90 دولة منها مصر| العالم في مصيدة أوميكرون وتحذير مخيف من الصحة العالمية

حصيلة جديدة.. ارتفاع عدد ضحايا إعصار الفلبين المدمر لـ33 قتيلا |صور

فيديو

بعد صراع مع المرض.. وداعًا الفنان محب كاسر صاحب القلب الطيب |فيديوجراف

الفلوس دي حلال؟.. قصة مؤثرة لـ مسن المنيب مع مذيع الشارع

هل فلوس الرقص حرام؟.. رد جرئ ومفاجئ من فيفي عبده

تحذير شديد من الأرصاد: درجات الحرارة ستصل الى 5 مئوية

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ