فاروق جعفر: كيروش كان بيجرّب كل اللاعبين بالبطولة العربية وجه على حساب المنتخب|فيديو

مباراة قطر كانت الأفضل

أكد فاروق جعفر نجم منتخب مصر السابق، أن المدير الفني للمنتخب كارلوس كيروش أراد تجربة اللاعبين في البطولة العربية، وذلك في معرض تعليقه على خسارة المنتخب المصري أمام نظيره القطري بركلات الترجيح: قائلاً: "كيروش كان عايز يجرب كل اللاعبين في البطولة العربية وده جه على حساب المنتخب".



وقال فاروق جعفر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” على قناة “أون”: "مباراة قطر كانت من أفضل مباريات المنتخب في البطولة العربية و كيروش مكانش يعرف قيمة البطولة العربية وإحنا مكناش نعرف قيمتها".



وأوضح فاروق جعفر أن المنتخب المصري من أفضل فرق إفريقيا لكنه لا يعرف أن يعد نفسه جيداً في البطولة العربية، متابعا: "إحنا أحسن فرقة في أفريقيا ولكن مبنعرفش نعد نفسنا للبطولة العربية كويس و عشان نكسب البطولة لازم نلعب بالفريق الكامل.

وتابع فاروق جعفر: "بين أنه خلال تلك البطولة تم اكتشاف لاعبين أداؤهم متميز قائلاً: "اكتشفنا لاعبين كويسين جدا مثل أحمد رفعت وعمرو السوليه".