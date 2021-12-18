محمد مجاهد: دعم كبير من الرئيس السيسى بالتعليم الفني منذ 2017

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم و التعليم الفني، إن الدولة تواصل الجهود للارتقاء بالتعليم الفنى، مضيفا أن أداء مصر فى عام 2017 كان فى 101 من 133 دولة، وبعدها نزل إلى 99 فى العام 2018، وفى عام 2019 وصل إلى 72 من 188، وفى عام 2020 وصلنا إلى 53 من 164 دولة.

وأضاف محمد مجاهد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلى عبر برنامجها المواجهة المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن هناك دعما كبيرا من الرئيس السيسى بالتعليم الفنى منذ عام 2017، وذلك بسبب أن الدول تهتم بالتعليم الفنى، لافتا إلى أن التعليم الفنى يوفر عمالة كبيرة جدا للاستثمارات وتلبية سوق العمل.



وتابع محمد مجاهد أن هناك خطة منذ عام 2018 لتغيير المناهج حسب احتياجات السوق ويكون متقنا للمهارات ومحافظا على البيئة وليس الاعتماد على الحفظ، مضيفا أن رجال الصناعات تمتحن الطلاب فى التعليم الفنى ولو لم يكن متقنا المهارة يرسب السنة لأنهم يطلبون أيدى عاملة مهرة.



وأوضح محمد مجاهد أن المؤشر العام فى التعليم الفنى تحسن عالميا خلال الفترة الماضية.