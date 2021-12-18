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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بيان شديد اللهجة.. أبرز 10 نقاط في رد الخارجية على تصريحات الحكومة الألمانية

وزارة الخارجية المصرية
وزارة الخارجية المصرية

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا شديد اللهجة ترد فيه على تصريحات الحكومة الألمانية وتدخلها في الشأن الداخلي المصري فيما يخص جلسة محاكمة متهمين أمام القضاء المصري.

وجاء أبز النقاط في بيان وزارة الخارجية المصرية:

1- ترفض وزارة الخارجية التصريح الصادر عن الحكومة الألمانية بشأن جلسة المحاكمة المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري.

2- تعتبر وزارة الخارجية هذا الأسلوب ينطوي على تجاوزات غير مقبولة .

3- التصريح الألماني يعد تدخلا سافرًا في الشأن الداخلي المصري.

4- تعتبر وزارة الخارجية هذا الأسلوب يُصادِر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي.

5- من المُستغرَب أن تطلب الحكومة الألمانية احترام القانون، وتدعو في ذات الوقت للتدخل والتأثير على أحكام القضاء المصري

6- القضاء المصر شامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية والنزاهة.

7-  الخارجية تؤكد مجددًا رفضها الكامل للتدخل في الشأن الداخلي.

8- يجب احترام سيادة القانون ودستور الدولة المصرية.

9- افتراض نتيجة بعينها  أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً لما يُمثله ذلك من إهدار للقضاء والعدالة، ولمبادئ سيادة القانون، وما ينص عليه الدستور من الفصل بين السلطات.

10- من الأحرى أن تلتفت الحكومة الألمانية لتحدياتها الداخلية بدلاً من فرض وصايتها على الغير.

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