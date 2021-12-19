رضا عبدالعال: مروان حمدي لا يصلح للمنتخب..ومحمد شريف "مُحبط"

وجه رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق العديد من الانتقادات إلى مروان حمدي مهاجم المنتخب الوطني الأول عقب خسارة الفراعنة أمام قطر بكأس العرب.

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق المذاع قناة "TeN": "مروان حمدي شارك في جميع مباريات المنتخب الوطني بكأس العرب ، وحصل على العديد من الفرص ولم يبلي بلاءً حسناً ، ولا أعلم سبب إصرار كارلوس كيروش على الدفع به ، كما أنني أرفض مفهوم "المهاجم المحطة ".

وأضاف :" كيروش أصاب محمد شريف مهاجم المنتخب الوطني بالإحباط ، بسبب كثرة استبعاده من المباريات ، والدفع به في مركز الجناح الأيسر ، وهو ما يفقده جزءًا كبيرًا من خطورته على مرمى المنافسين ".

حصد منتخب قطر المركز الثالث في كأس العرب، بعد التغلب على منتخب مصر بركلات الحظ الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت على ملعب 974.

أحداث الشوط الأول

بدأ منتخب قطر المباراة ضاغطا، لكن دون أي خطورة على مرمى محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة.

سدد عمر كمال تسديدة بعيدة المدى في الدقيقة الرابعة، لكنها مرت بعيدا عن مرمى منتخب قطر.

شهدت الدقيقة العاشرة هجمة مرتدة لمنتخب مصر عن طريق أحمد زيزو لكنها اصطدمت بأحد مدافعي منتخب قطر وتحولت إلى ركلة ركنية.

أطلق حمدي فتحي تسديدة قوية في الدقيقة 14، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لحارس منتخب قطر.

سدد أكرم عفيف لاعب منتخب قطر تسديدة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 17، لكن تصدى لها محمد الشناوي حارس الفراعنة بسهولة.

توغل أحمد رفعت من الجبهة اليسرى، ومرر كرة رائعة لـ عمرو السولية داخل منطقة الجزاء، لكن السولية أهدرها بطريقة غريبة لتتحول إلى ضربة مرمى في الدقيقة 19.

عاد أحمد رفعت للتوغل من الجبهة اليسرى مجددا في الدقيقة 21، لكن دفاع قطر تدخل وحول الكرة إلى ركلة ركنية.

وتعرض محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر لإصابة في القدم اليمنى بعد تدخل قوي مع أحد لاعبي منتخب قطر، في الدقيقة 32، لكنه استأنف المباراة بعد تدخل الجهاز الفني.

سدد حمدي فتحي تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقى 42، لكنها اصطدمت بدفاع قطر.

مرر أحمد رفعت الكرة لـ أحمد سيد أمام منطقة الجزاء بعد هجمة مرتدة للفراعنة، في الدقيقة 74، لكن زيزة سددها سهلة في الدقيقة 74.

حل مروان حمدي بديلا لـ أحمد رفعت في الدقيقة 85.

الشوط الثاني:

أهدر المعز علي لاعب منتخب قطر هدفا محققا في الدقيقة 46، بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر، لكن مهاجم العنابي “الخالي من الرقابة تماما” وضع الكرة بقدمه اليمنى فوق العارضة.

سدد حمدي فتحي تسديدة قوية من أمام منطقة الجزاء في الدقيقة 54، لكن تصدى لها حارس قطر.

كاد حمدي فتحي أن يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر من ضربة رأسية في الدقيقة 64، لولا تألق حارس قطر.

أهدر محمد شريف هدفا محققا لمنتخب مصر في الدقيقة 86، بعد انفراد بحارس مرمى قطر، لكن حارس قطر تمكن من التصدي للكرة.

أهدر مصطفى فتحي كرة سهلة أمام المرمى بعد عرضية رائعة من السولية في الدقيقة 97، حيث وضع الكرة برأسه “ ضعيفة” لتمر بجوار القائم الأيمن لـ “برشم” حارس منتخب قطر.

سدد أكرم توفيق كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، في الدقيقة 98، لكن تصدى لها حارس قطر.

الشوط الإضافي الأول:



دفع كيروش بـ مصطفى فتحي بدلا من أحمد سيد زيزو، وأكرم توفيق بدلا من عمر كمال، وحل أحمد حجازي بديلا لـ الونش.

أطلق مروان حمدي تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 100، تصدى لها “برشم” لترتد لـ مصطفى فتحي الذي سددها في يد حارس قطر مجددا ، لتخرج كرة ركنية.

سدد عمرو السولية كرة من أمام منطقة الجزاء في الدقيقة 103، لكنها مرت بعيدة عن مرمى قطر.

الشوط الإضافي الثاني:



تصدى برشم حارس مرمى منتخب قطر لرأسية مروان حمدي “السهلة” في الدقيقة 113.

حل أفشة في الدقيقة 119 بديلا لـ عمر كمال.

وبدأ منتخب مصر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع: عمر كمال - محمود حمدي الونش - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح.

خط الوسط: مهند لاشين - حمدي فتحي - عمرو السولية.

خط الهجوم : أحمد سيد زيرو - أحمد رفعت - محمد شريف

ركلات الترجيح:

أهدر حسن الهيدوس ركلة الترجيح الأول لـ قطر، بينما سجل محمد مجدي أفشة لـ منتخب مصر.

سجل خوخي بوعلام ركلة الترجيح لمنتخب قطر، وأحرز السولية أيضا الثانية لـ منتخب مصر.

أحرز عبد الكريم حسن الركلة الثالثة لـ قطر، بينما أهدر حجازي ركلة ترجيح لـ منتخب مصر.

سجل أحمد علاء الدين الركلة الرابعة لمنتخب قطر، ليرد أحمد فتوح بإحراز ركلة ترجيح لمنتخب مصر.

أحرز أكرم عفيف الركلة الخامسة لمنتخب قطر، ثم رد أكرم توفيق بالتسجل لمنتخب مصر.

أضاف أكرم بوضياف الركلة السادسة لمنتخب قطر، بينما أهدر محمد شريف ركلة ترجيح منتخب مصر.