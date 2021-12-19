منسق مركزي بحياة كريمة: وفرنا 330 ألف فرصة عمل أثناء تنفيذ المشروعات.. فيديو

قالت الدكتورة لميس مكي، المنسق المركزي بغرفة عمليات "حياة كريمة"، إن أهالي القرى عم الأولى بالتشغيل في مراحل تشغيل المشروع.

وأضافت "مكي"، خلال استضافتها ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية الأولى"،: "في المرحلة الأولى وفرنا ما يقرب من 330 ألف فرصة عمل مؤقتة أثناء تنفيذ المشاريع".

وأشار الدكتورة لميس مكي، المنسق المركزي بغرفة عمليات "حياة كريمة"،: "لم يمكن من المنطقي أن يكون هناك مركز به نسب بطالة، ويتم الاستعانة بعمالة من خارج المركز"، متابعة: "رؤية رئيس الوزراء كانت مشاركة المواطن البسيط بمشكلاته ويشارك في الاستراتيجية نفسها".