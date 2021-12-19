عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة الفنان الأردني غسان المشيني عن عمر ناهز الـ 70 عاما

صدى البلد

توفى الفنان الأردني غسان المشيني إثر إصابته بأزمة قلبية عن عمر ناهز الـ 70 عاما.

ونعت نقابة  الفنانين الاردنيين  الراحل وقالوا":إيمانا بقضاء الله وقدره ، ينعى نقيب الفنانين المخرج "حسين الخطيب" ومجلس النقابة وأعضاء الهيئة العامة في نقابة الفنانين الأردنيين  بمزيد من الحزن والأسى الزميل  "غسّان المشيني" ، والذي توفاه الله ليلة السبت 18.12.2021.نسأل الله لروح الفقيد الرحمة والسلام والسكينة وأن يلهم عائلته وأهله وأصدقاءه ومحبيه  جميل الصبر والسلوان.وإنا لله وإنا إليه راجعون.


الفنان غسان المشيني مؤدى شخصية ماهر فى كارتون "مازنجر"، وقال في حوار سابق إن مشاركته فى كارتون مازنجر محطة فى حياته الفنية بجانب مشاركته فى كارتون "هايدي"، وتابع ضاحكًا: "افتح يا مازنجر انا ماهر ومعايا صاحبة السعادة".

وأضاف "المشيني" خلال حواره مع الفنانة إسعاد يونس فى برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "سي بي سي"، قائلاً: "كارتون مازنجر لما اتعمل عمل ضجة عنيفة فى العالم وفى اليابان بلده الأصلي"، مضيفاً أنه تمت دبلجة الجزء الثاني من كارتون "مازنجر" وهو "جرين دايزر" ثم تم دبلجة "مازنجر" بهوليوود.

وتابع قائلاً: "شخصية ماهر كانت بطلا فى أعين الأطفال المتابعين للكارتون.. وتم تغيير جزء من الحبكة الدرامية لـ"مازنجر" لتتواكب مع الثقافة العربية.

 

نقيب الفنانين صاحبة السعادة وفاة الفنان غسان المشيني الخطيب

ترشيحاتنا

نبيل نيجيز: منتخب الجزائر استحق كأس العرب وأشكر هذا الثنائي

الصحة: تسجيل 902 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و38 وفاة

استجابة لمناشدة الأهالي .. ضبط 76 تاجر مخدرات فى بورسعيد

"ثبات التشكيل" و"مركزي الظهير الأيمن والأيسر".. طارق مصطفى يكشف أزمات منتخب مصر

دعاء قصير قبل النوم وفضل قراءة سورة الملك.. احرص عليه يوميا

بقوة 818 حصان.. مانهارت تضع لمسات ساحرة للنسخة أودي RS Q8

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللاعبون خالفوا الاتفاق.. أفشة يفجر مفاجأة بعد خسارة منتخب مصر من قطر

الحرارة تحت الصفر.. موجة أمطار رعدية وعاصفة تضرب البلاد خلال ساعات

لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة في مدارس البحيرة غدا

أمطار وأجواء شديدة البرودة.. محافظ مطروح: تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية

حرصا على سلامة الطلاب..تعطيل الدراسة في 4 محافظات غدا لسوء الأحوال الجوية

بعد تراجع الأسعار 60 جنيها.. الوقت المناسب لشراء الذهب عيار 21

تعطيل الدراسة ورفع حالة الطوارئ بالمحافظات الشمالية|تحذير من طقس الأحد بالقاهرة والجيزة

وزير التعليم يوجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن تعطيل الدراسة ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدُقة .. أكلة مصرية أصيلة احتلت مكانة كبيرة فى الأفلام القديمة .. واختفت مع الزمن | نوستالجيا

"لما يكون فايق تعيش معاه أحلى دقايق".. تفاصيل التحقيق مع الشيخ الحشاش

90 دولة منها مصر| العالم في مصيدة أوميكرون وتحذير مخيف من الصحة العالمية

حصيلة جديدة.. ارتفاع عدد ضحايا إعصار الفلبين المدمر لـ33 قتيلا |صور

فيديو

بعد صراع مع المرض.. وداعًا الفنان محب كاسر صاحب القلب الطيب |فيديوجراف

الفلوس دي حلال؟.. قصة مؤثرة لـ مسن المنيب مع مذيع الشارع

هل فلوس الرقص حرام؟.. رد جرئ ومفاجئ من فيفي عبده

تحذير شديد من الأرصاد: درجات الحرارة ستصل الى 5 مئوية

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ