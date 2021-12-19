وفاة الفنان الأردني غسان المشيني عن عمر ناهز الـ 70 عاما

توفى الفنان الأردني غسان المشيني إثر إصابته بأزمة قلبية عن عمر ناهز الـ 70 عاما.

ونعت نقابة الفنانين الاردنيين الراحل وقالوا":إيمانا بقضاء الله وقدره ، ينعى نقيب الفنانين المخرج "حسين الخطيب" ومجلس النقابة وأعضاء الهيئة العامة في نقابة الفنانين الأردنيين بمزيد من الحزن والأسى الزميل "غسّان المشيني" ، والذي توفاه الله ليلة السبت 18.12.2021.نسأل الله لروح الفقيد الرحمة والسلام والسكينة وأن يلهم عائلته وأهله وأصدقاءه ومحبيه جميل الصبر والسلوان.وإنا لله وإنا إليه راجعون.



الفنان غسان المشيني مؤدى شخصية ماهر فى كارتون "مازنجر"، وقال في حوار سابق إن مشاركته فى كارتون مازنجر محطة فى حياته الفنية بجانب مشاركته فى كارتون "هايدي"، وتابع ضاحكًا: "افتح يا مازنجر انا ماهر ومعايا صاحبة السعادة".

وأضاف "المشيني" خلال حواره مع الفنانة إسعاد يونس فى برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "سي بي سي"، قائلاً: "كارتون مازنجر لما اتعمل عمل ضجة عنيفة فى العالم وفى اليابان بلده الأصلي"، مضيفاً أنه تمت دبلجة الجزء الثاني من كارتون "مازنجر" وهو "جرين دايزر" ثم تم دبلجة "مازنجر" بهوليوود.

وتابع قائلاً: "شخصية ماهر كانت بطلا فى أعين الأطفال المتابعين للكارتون.. وتم تغيير جزء من الحبكة الدرامية لـ"مازنجر" لتتواكب مع الثقافة العربية.