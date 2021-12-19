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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد غنيم: لدينا 17 مليون طالب وطالبة يمكنهم تغيير مصر

معلم في مدرسة
معلم في مدرسة

قال الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى، إن التعليم أهم من الصحة لأنه الباب الملكي للتنمية البشرية الثقافية والاقتصادية، وجميعهم يساعدون في منظومة الصحة مثل الالتزام بالإجراءات الاحترازية ، وضرب مثالاً على ذلك قائلاً : "  الأطباء في بداية كورونا اقترحوا أدوية غير مؤثرة.. وفي خلال 9 شهور وصل الباحثون إلى لقاح.. والبحث العلمي له مردود كبير على الصحة والبشرية".

وأوضح محمد غنيم في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON، قائلاً: "مشكلة التعليم في مصر مش جديدة ولكنها قديمة متراكمة ، والتعليم حق للمواطن وفقا للدستور وليس خدمة"، مشيراً إلى أن مسؤولية الحكومة توفير تعليم جيد ومجاني ويلائم متطلبات العصر ، خاصة أن  مدارس الحكومة تتعامل مع الكتلة الحرجة وحجمها 17 مليون طالب وطالبة يمكنهم تغيير مصر.

وأشار رائد زراعة الكلى  إلى أن المدارس تعاني من عجز المدرسين لدرجة أن بعض المدارس تعمل ثلاثة فترات، معقباً: " بعض المدارس تعمل 3 فترات.. ولدينا عجز ربع مليون مدرس.. وفي وجود  التكدس ونقص المعلمين لا نستطيع الحديث عن تطوير التعليم".

 وكشف محمد غنيم أنه تقدم بإقتراح لعمل "مفوضية التعليم" لتضع استراتيجية للتعليم بإشراف رئيس الجمهورية قائلاً : " لازم المدارس تتحسن ونعمل إعادة تأهيل الفصول والمدرسين".

وعلق رائد زراعة الكلى على منظومة تطوير التعليم حالياً قائلاً : "  تطوير التعليم الحالي طريقة ممتازة في مناخ غير مناسب.. وسط نقص المدرسين وتكدس المدارس وجود 3 فترات في مدارس الحكومة" .. مطالباً بضرورة توفير 4% من الناتج القومي لقضية التعليم قائلاً : "لدينا نقص كمًا وكيفًا في المدرسين".

ولفت محمد غنيم إلى تدهور أحوال المعلمين مهنياً ومن جهة القدرات قائلاً : " قديما كان المدرسين مؤهلين وحاليًا يتخرجون غير مؤهلين لأنهم يتخرجون من كليات التربية و يجب أن نعود إلى تعيين المدرسين خريجي كليات العلوم والرياضيات في المدارس وليس خريجي كليات التربية".

 

محمد غنيم رائد زراعة الكلى خريجي كليات العلوم والرياضيات خريجي كليات التربية برنامج كلمة أخيرة الإعلامية لميس الحديدي

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