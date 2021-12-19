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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو المجلس القومي للمرأة تعلق على تعديلات قانون عمل المأذونين

دينا الجندي
دينا الجندي

قالت دينا الجندي عضو لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة ، إن المجلس له رأيه في التعديلات الخاصة بقانون عمل المأذونين، ولكن حتى الآن لم يبح بها، وهذا لأن القانون ما زال محل مناقشة، مؤكدة أنه بوجه عام يجب إخطار الزوجة عند زواج زوجها بأخرى، وعمرو أديب قائلا  "إزاي يحصل دا" .

وأضافت دينا الجندي خلال لقائها في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إن الزوجة يجب أن تعلم بزواج زوجها قبل الزواج،  إما عن طريق المأذون أو عن طريق المحامي الخاص بالزوج، لأنه ليس هناك زوجة يمكنها أن تقبل بأن تعلم بزواج زوجها بعد عقد قرانه.

ومن جانبه أوضح علي صبري المحامي المختص بشئون الأسرة ، إن الزواج يوثق في المحكمة وبعد ذلك في الأحوال المدنية، وبالتالي لماذا لا تعلم الحكومة الزوجة الأولي وهم لديهم جميع بيانات الطرفين والقانون الجديد يطالب الزوج والمأذون بإعلان. 

القومى للمرأة الحكومة القانون الجديد الزوجة المجلس القومى للمرأة المحامي المأذون

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