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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

الرواية وشعرية اليتم كتاب جديد للناقد المغربي حسن المودن

صدى البلد

صدر حديثًا عن دار اكور للنشر والتوزيع كتاب "الرواية وشعرية اليتم.. من محكي اليتيم إلى محكي الانتساب العائلي الرواية المغربية نموذجا" للناقد والأكاديمي المغربي الدكتور حسن المودن، وجاء الكتاب في 200 صفحة من القطع المتوسط.

وتناول الكتاب عبر فصول العلاقة الإشكالية بين اليتم الأدب واليتم، الموضوع الذي يبدو أنه لم يكن مطروقًا من قبل في الدراسات النقدية العربية، وحمل الكتاب العديد من الفصول منها "حكي اليتيم في روايات عبد الله العروي، الكتابة والحداد في رواية: لعبة النسيان، الكتابة والمحكي الأركيولوجي: حفريات في الذاكرة، من بعيد.. نموذجا.

سيدة العتمات: سؤال الهوية في محكي الانتساب العائلي،  شعرية الما- بين النفسي في رواية: عزلة الثلج .. سؤال اليُتم وقلق الانتساب في رواية: العين القديمة".

ويشير الناقد والأكاديمي حسن المودن عبر كتابه إلى أن تلك "الدراسة تريد أن تقترب من موضوع إشكالي غير مطروق في الدراسات النقدية العربية في حدود علمي: العلاقة الإشكالية بين الأدب واليُتم. وهو موضوع واسع ومتشعّب، لكن هذه الدراسة لن تتناول مسألة اليُتم إلا في علاقة بهذا الجنس الأدبي الحديث: الرواية، والرواية العربية على الأخص. 

الرواية وشعرية اليتم الرواية المغربية الأكاديمي المغربي حسن المودن الرواية المغربية نموذجا

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