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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قدمنا بطولة جيدة.. علي معلول يتحدث عن خسارة تونس كأس العرب

صدى البلد

علق علي معلول لاعب الأهلي ومنتخب تونس على خسارة منتخب بلاده في المباراة النهائية ببطولة كأس العرب، أمام منتخب الجزائر.

وقال علي معلول عبر برنامج "جمهور التالتة": خلقنا العديد من الفرص، ولكن كانت تنقصنا اللمسة الأخيرة من أجل إسعاد الجمهور، اللاعبين قدموا مستويات كبيرة ووصلوا للنهائي بدون علي معلول، وكنا نريد الفوز باللقب، ولكن هذه هي كرة القدم والنهائي يلعب على تفاصيل صغيرة.

وأضاف: قدمنا بطولة جيدة جدا وكان الهدف التتويج، ولكن كرة القدم تكون قاسية في بعض الأوقات.

وتوّج منتخب الجزائر بلقب بطولة كأس العرب بهدفين في شباك تونس خلال المباراة التي جمعت المنتخبين على “استاد البيت” وذلك للمرة الأولى في تاريخها.

ويحصل صاحب المركز الأول على 5 ملايين دولار بينما يحصل صاحب المركز الثاني على 3 ملايين دولار فيما يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون دولار وصاحب المركز الرابع على 1.5 مليون دولار .

وحصل سيف الدين الجزيري على جائزة الهداف بعدما انفرد بترتيب الهدافين برصيد 4 أهداف حاصدا الحذاء الذهبي.

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قدمنا بطولة جيدة.. علي معلول يتحدث عن خسارة تونس كأس العرب

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