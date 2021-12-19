أمير سعيود: متابع كل شىء عن الأهلي وأتمنى لهم التوفيق في السوبر الأفريقي

أكد الجزائري أمير سعيود أنه يتابع أخبار الأهلي متمنيا للقلعة الحمراء التوفيق في السوبر الأفريقي.

وقال سعيود في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة": متابع كل شىء عن الأهلي وأتمنى لهم التوفيق في السوبر الأفريقي، واسعاد الجماهير الأهلاوية بالبطولة، ولو كان لدي فرصة سأزور البعثة في قطر.

وتوّج منتخب الجزائر بلقب بطولة كأس العرب بهدفين في شباك تونس خلال المباراة التي جمعت المنتخبين على “استاد البيت” وذلك للمرة الأولى في تاريخها.

ويحصل صاحب المركز الأول على 5 ملايين دولار بينما يحصل صاحب المركز الثاني على 3 ملايين دولار فيما يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون دولار وصاحب المركز الرابع على 1.5 مليون دولار .

وحصل سيف الدين الجزيري على جائزة الهداف بعدما انفرد بترتيب الهدافين برصيد 4 أهداف حاصدا الحذاء الذهبي.