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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال يضرب جنوب أفريقيا بقوة 6 درجات ريختر

صدى البلد

ضرب زلزال اليوم الأحد، بشدة 6 ضربات ريختر ساحل جنوب أفريقيا، لكن لم يتم الإعلان عن وقوع أضرار.

وقالت وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن إن مركز الهزة كان في المحيط الهندي، وأن أقرب منطقة سكنية إليها كانت مدينة بورت ألفريد جنوب أفريقيا، على بعد 1596 كيلومترا، دون الإعلان عن وقوع خسائر بشرية أو مادية نتيجة الهزة.

زلزال بقوة 5.5 بمقياس ريختر يضرب جنوب أفريقيا

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وأضافت أن مركز الهزة وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر.

وفي 13 ديسمبر الجاري، هز زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر، جنوب أفريقيا، وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في ذلك الوقت، إن الزلزال، وقع على عمق 10 كيلومترات.

زلزال جنوب افريقيا ريختر هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية المحيط الهندي

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