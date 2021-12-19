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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب الجزائر : انضمام يوسف البلايلي للنادي الأهلي غير مستبعد

صدى البلد

أكد صالح باي عبود، المتحدث الرسمي لمنتخب الجزائر، إن يوسف البلايلي من أبرز اللاعبين في المنتخب خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه إضافة لأي نادي سينضم له في الفترة المقبلة.

وقال صالح في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "انضمام يوسف البلايلي للنادي الأهلي غير مستبعد خلال الفترة المقبلة، وهو يمتلك عروض من أوروبا".

كما أعلن نادي قطر القطري فسخ تعاقده مع يوسف بلايلي نجم المنتخب الجزائري.

وجاء بيان نادي قطر كالتالي: "اتفقت إدارة نادي قطر مع المحترف الجزائري يوسف بلايلي على فسخ العقد بالتراضي، وجاء فسخ العقد بعد مشاورات بين اللاعب والنادي، متمنين له كل التوفيق والنجاح في مشواره القادم"

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منتخب الجزائر : انضمام يوسف البلايلي للنادي الأهلي غير مستبعد

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