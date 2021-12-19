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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. سجل مواجهات المارد الأحمر أمام الأندية المغربية في السوبر.. أفشة يفجر مفاجأة بعد خسارة منتخب مصر من قطر

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة، سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية.

الدوليون السبعة يلتحقون بمعسكر الأهلي في قطر استعدادًا للسوبر الأفريقي أمام الرجاء
شهد معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في العاصمة القطرية الدوحة انضمام اللاعبين الدوليين، عقب انتهاء مشاركتهم في منافسات بطولة كأس العرب. 
 

الأهلي كعبه عالي.. سجل مواجهات المارد الأحمر أمام الأندية المغربية في السوبر


يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي، أمام  الرجاء البيضاوي المغربي، بعدما حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، يوم 22 ديسمبر الجاري موعدًا للمباراة.

 

السوبر الأفريقي.. كل شيء عن حكم مباراة الأهلي والرجاء
كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي  والرجاء .

تدريبات الزمالك| "عبد الشافي" يؤدي تدريبات تأهيلية
 

أدى محمد عبد الشافي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية بصالة الجيمانزيوم خلال المران.

طارق حامد ينتظم في المران الجماعي لـ الزمالك استعدادا لمواجهة المقاولون
 

انتظم طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في المران الجماعي.


أمير عزمي حكما.. تقسيمة قوية بين لاعبي الزمالك

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة قوية خلال مران.

أفشة يفجر مفاجأة بعد خسارة منتخب مصر من قطر

كشف محمد مجدي أفشة نجم منتخب مصر، مفاجأة بعد خسارة المنتخب الوطني أمام قطر بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العرب 2021.

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