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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| تعرض سلاف فواخرجي لحادث خلال تصوير «عنبر 6»..وفاة الفنان الأردني غسان المشيني

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

العروسة بكت.. ماجد المصري يحتفل بـعقد قران ابنته .. صور

احتفل الفنان ماجد المصرى ، بعقد قران ابنته ماهيتاب على مصطفى القاضى ، ونشر عدة صور عبر حسابه بموقع “ انستجرام ”.

 

فقدت البصر ساعة.. كواليس تعرض سلاف فواخرجي لحادث خلال تصوير «عنبر 6»

تعرضت الفنانة سلاف فواخرجي لحادث أثناء تصوير أحد مشاهدها في مسلسل "عنبر 6"، الذي يعرض حاليا على أحد المنصات.

 

الراجل حدف التليفون بصوره وڤيديوهاته .. محمد رمضان يوجه رسالة لـ شرطة دبى | تفاصيل

وجه الفنان محمد رمضان الشكر لـ شرطة دبى لـ إعادتها تليفون لـ صاحبه الذى حدفه لـ رمضان فى الحفل ، ونشر رمضان فيديو عبر حسابة بموقع انستجرام . 
 

 

رقم قياسي جديد في حياتي .. تامر حسنى يعلق على حفله فى السعودية

علق الفنان تامر حسنى على حفلة الرياض اليوم بالمملكه السعوديه ، ونشرعدة فيديوهات له من الحفل عبر موقع “ انستجرام ”.

 

وفاة الفنان الأردني غسان المشيني عن عمر ناهز الـ 70 عاما

توفى الفنان الأردني غسان المشيني إثر إصابته بأزمة قلبية عن عمر ناهز الـ 70 عاما.

محمد رمضان تامر حسني السعودية الفنان ماجد المصري ماجد المصري

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