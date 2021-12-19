موعد مباراة ليفربول وتوتنهام بالدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

يحل فريق ليفربول ضيفًا ثقيلًا على خصمه توتنهام مساء اليوم الأحد، في الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة Bein sports 1 hd premium.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

أما توتنام فيأتي سابعا بـ25 نقطة بعد خوض 14 مباراة مقابل 17 لليفربول.

وشارك صلاح في الفوز ضد نيوكاسل 3-1، الخميس الماضي في الدوري الممتاز، وسجل الهدف الثاني في اللقاء.

ويتصدر صلاح حاليا قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 هدفا، وبفارق 6 أهداف عن زميله في ليفربول البرتغالي ديوغو جوتا والإنجليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.