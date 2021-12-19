الإمارات تحصد المركز الأول عالمياً في المنشآت الصحية طبقا لمعايير الاعتماد الدولي

حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة، على المركز الأول عالمياً في المنشآت الصحية المستوفية لمعايير الاعتماد الدولي «JCI»، بحسب تقرير اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية «JCI» التي تصنف كإحدى أهم الجهات الدولية في مجالات الاعتماد الدولي.

وأظهر تقرير اللجنة الذي أبلغت به وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالدولة، أن 220 منشأة من المرافق الطبية المتنوعة على مستوى دولة الإمارات، تطبق معايير الاعتماد الدولي المحددة من قبل اللجنة، وتشمل هذه المرافق الصحية المعتمدة، مستشفيات ومراكز رعاية صحية أولية ومراكز تخصصية وعلاجية ومختبرات. وفق صحيفة الاتحاد الإماراتية.

وكشفت نتائج التقرير، أن المملكة العربية السعودية جاءت في المرتبة الثانية عالمياً، بـ 107 منشآت طبية معتمدة، ثم تايلاند، بنحو 89 منشأة طبية معتمدة، فيما حلت البرازيل في المرتبة الرابعة بـ 73 منشأة معتمد، بينما جاءت الصين في المركز الخامس، بعدد 47 منشأة صحية معتمدة.

ويعني الاعتماد الدولي للمنشآت الصحية، تطبيق المرافق الصحية أفضل الممارسات العالمية من ناحية جودة الخدمة السريرية وسلامة المرضى وأطقم العمل والمرافق وفقاً لأفضل المعايير والبروتوكولات المعتمدة عالميا ونتائج الرعاية الإكلينيكية.

وأكد مسؤولون بالقطاع الصحي الإماراتي، أن المركز الأول عالمياً بالاعتماد الدولي، هو انعكاس لما وصلت له الإمارات، في مجال جودة الرعاية الصحية وتقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة ومستدامة تفوق التوقعات من أجل مجتمع سعيد وبمعايير عالمية.

تشير البيانات الرسمية الصادرة من مركز الإحصاء والأبحاث بوزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، إلى أن 107 مستشفيات متنوعة حصلت على الاعتماد الدولي من إجمالي 122 مستشفى بنسبة تصل إلى 87.7 % مستشفى معتمدة، حتى نهاية ديسمبر من العام الماضي 2020.

وتضم هذه المستشفيات، 31 مستشفى حكومياً على مستوى الدولة حصل على الاعتماد الدولي، وهو ما يعادل 77.5 % من إجمالي المستشفيات بالدولة البالغ عددها 40 مستشفى، بينما حصلت 80% من المستشفيات شبه الحكومية على الاعتماد الدولي، بعدد 4 مستشفيات من بين 5 مستشفيات، بالإضافة إلى 72 مستشفى معتمداً بالقطاع الصحي الخاص.

كما توجد أنواع أخرى من المرفق الصحية التي نالت أيضاً الاعتماد الدولي أو الاعتماد المناسب لتخصصاتها.