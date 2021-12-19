أسامة الغندور: محافظة شمال سيناء حصلت على جائزة أفضل تجربة تنموية ناجحة.. فيديو

خلال مسابقة أقامتها التنمية المحلية..

قال العميد أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، إنه على الرغم من الظروف العصيبة التي مرت بها المحافظة في الفترات السابقة إلا أنها نجحت في حصد جائزة أفضل مشاريع تنموية، على مستوى المحافظات، وذلك من خلال مسابقة أقامتها وزارة التنمية المحلية بين المحافظات.

وأضاف العميد أسامة الغندور ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى "، أن المحافظة حصدت أفضل تجربة تنموية ناجحة بالإضافة لأفضل نظام لأجور العاملين بالمحافظة.

وأشار " الغندور “ إلى أن المحافظة نالت شرف الجائزة لما قامت به من مساعي، خلال أزمة كورونا ، وتوفير الكمامات والمعقمات لجميع العاملين بدواوين المحافظة ، والحفاظ على عمليات التطهير ، معقبا: ”أنتجنا خطا كاملا خلال الجائحة لإنتاج المستلزمات الطبية وعمل بها 190 مستفيدا وأرامل لشهداء بالمحافظة " .

ولفت " الغندور " إلى أن المحافظات المنافسة بالمسابقة كانت " الشرقية " و " جنوب سيناء " و " المنوفية " و " بورسعيد ".