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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المحكمة الاقتصادية تنظر دعوى تعويض السفينة وادي سدر ضد أيفر جيفين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تنظر هيئة المحكمة الاقتصادية ، برئاسة برئاسة المستشار محمد مصطفي معوض، وبحضور  المستشارين احمد عبد الله وأحمد عبد العزيز وأحمد صبحي اللبان وحامد أحمد السيد سكرتير الجلسة، جلسة نظر القضية رقم ١٢٧ لسنة ٢٠٢١، بشأن دعوي تعويضات شركة الملاحة الوطنية المالكة للسفينة "وادي سدر Wadi Sudr"، ضد ملاك ومستأجري  السفينة المسماة أيفر جيفين التي سبق وأن جنحت بالكيلو ١٥١ ترقيم المجري  الملاحي لقناة السويس، مارس الماضي.

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وأقامت الشركة الوطنية للملاحة قضية طلب تعويضات ضد أيفر جيفين، بإدعاء تكبدها خسائر فادحة إثر توقف الملاحة بقناة السويس بسبب حادث الجنوح، حيث تصادف عبور السفينة "وادي سدر"، و توقفها ضمن السفن المنتظرة بالمجري الملاحي.

وقالت الشركة الوطنية، في دعواها إنها تكبدت خسائر فادحة من بين السفن التي لم تتمكن من العبور وتوقفها عن استكمال رحلتها لمدة ٨ أيام و ٨ ساعات في الفترة من ٢٣ مارس ٢٠٢١ وحتي العبور في ٣١ مارس ٢٠٢١.

واستجابت هيئة المحكمة الي مطالب الدفاع بتأجيل الدعوي للاطلاع، فيما قدمت هيئة قناة السويس خلال الجلسة، إفادة تؤكد احتجاز السفينة المدعية ضمن السفن المنتظرة في حادث الجنوح.
 

المحكمة الاقتصادية وادي سدر Wadi Sudr إيفر جيفين قناة السويس اخبار المحافظات

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