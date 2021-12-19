تعرف على مواجهات فرق الأهلي في بطولة تنس الطاولة اليوم

يخوض فريقا التنس الأرضي بالنادي الأهلي «رجال وسيدات» مواجهتين مهمتين اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري العام للأندية.

ويخوض الفريق الأول للتنس الأرضي «رجال» مواجهة مهمة أمام وادي دجلة،على ملاعب الأخير.

واستعد الفريق بشكل قوي لمواجهة دجلة، حيث حرص الجهاز الفني على تكثيف الجرعات التدريبية للاعبين خلال التدريبات الأخيرة، من أجل الوصول باللاعبين للجاهزية الفنية والبدنية الكاملة قبل اللقاء.

بينما يخوض فريق السيدات مواجهة أخرى أمام سبورتنج، على ملاعب النادي بمقر الجزيرة.

وكان فريق سيدات التنس الأرضي بالأهلي قد حقق الفوز على الشمس بنتيجة 9-0 في مجموع مباريات الفردي والزوجي، التي أقيمت مساء أمس على ملاعب النادي بالجزيرة.

ويترأس جهاز تنس الأهلي طارق صبحي، وعادل صديق نائب رئيس الجهاز، ومحمود عبد المبدي، مديرًا فنيًّا، وأحمد ‏منير مدربًا عامًّا، وحسن صوفي مدربًا للياقة البدنية، وأحمد عبد الغني مديرًا إداريًّا.‏