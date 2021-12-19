لميس سلامة تشيد بتصريحات شيخ الأزهر حول كيفية مواجهة التغيرات المناخية

قالت الإعلامية لميس سلامة ، إن أهم محاور مؤتمر جامعة الأزهر التي عقد حول “تغير المُناخ التحديات والمواجهة ”، كانت بعنوان دور القيادات الروحية والدينية فى مواجهة قضايا التغيرات المناخية ودور مؤسسات المجتمع المدنى فى مجابهة الكوارث المترتبة على التغيرات المناخية، بالاضافة لمحور دور علوم الفضاء فى ضوء رؤية مصر 2030 .



ولفتت لميس سلامة ، خلال تقديمها حلقة اليوم ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، إلى أن فضيلة الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، صرح خلال كلمته أمس السبت ، بمؤتمر تغير المناخ بأن الأزمة التى تضرب عالمنا هى أزمة البيئة والمناخ، وأن أخطرها ارتفاع درجات الحرارة ، واندلاع الحرائق ، والغابات ، وانقراض العديد من أنواع الحيوانات .



وأشارت لميس سلامة ، إلى أن تصريح شيخ الأزهر تضمن ايضأ بأن عقد المؤتمرات الدولية من أجل أزمة التغير المناخى بهدف التصدى لها والعمل على منعها وتجريم مرتكبيها .