السيطرة على حريق شب بورشة نجارة فى طوخ

تمكنت قوات الحماية المدنية فى طوخ من السيطرة على حريق شب فى ورشة نجارة دون أى إصابات أو خسائر فى الأرواح وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بتلقيه بلاغا من النجدة باندلاع حريق بورشة نجارة ملك " محمد ف.ا" مقيم بزاوية بلتان التابعة للوحدة المحلية ببلتان.

وبالانتقال والفحص تبين للعميد تامر موسى مأمور المركز، وأحمد وزيرى رئيس مدينة طوخ، وسيارتين إطفاء وسيارة إسعاف بطوخ، نشوب الحريق بورشة نجارة اخشاب ، وتم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمبانى المجاورة، دون وقوع أى خسائر بشرية فى الأرواح، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

من ناحية أخرى ألقت مباحث قسم ثان بنها بالقليوبية القبض على عاطل بحوزته كمية من المخدرات المتنوعة بدائرة القسم يقوم بترويجها على عملائه حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم ثان بنها، بتردد عاطل على دائره القسم بترويج المواد المخدرة على عملائه.

وعقب تقنين الإجراءات واستأذن النيابة العامة تم إعداد أكمنة أمنية وضبط المتهم ويدعى "س ع ع" 18 سنة مقيم دائرة القسم وذلك بالقرب من كوبرى المشاة بعزبة البرنس دائرة القسم وبحوزته "500 جرام من مخدر البودر، و250 جرام من مخدر الهيروين، وسلاح أبيض "مطواة" ومبلغ مالى 1450 جنيه، وهاتف محمول، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته الأثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والدراجة النارية لتسهيل تنقلاته والسلاح الأبيض للدفاع وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بحبسه 4 ايام على ذمة التحقيقات وتحريز المادة المخدرة المضبوطة وإرسالها للمعمل الجنائي لفحصها وإعداد تقرير بشأنها.