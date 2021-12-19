استعدادا للرجاء البيضاوي.. الأهلي يفرض السرية علي تدريباته بالدوحة

فرض بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالأهلي حالة من السرية التامة علي تدريبات أبناء الجزيرة في العاصمة القطرية الدوحة، استعدادا لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي المقرر لها الأربعاء المقبل علي لقب السوبر الأفريقي.

وخاض الفريق الأحمر مرانه الأول صباح أمس علي ملعب الارسال الذي يبعد عن فندق الاقامة ١٥ دقيقة.

ورفض الجهاز الفني حضور أحد المران لسببين :اولهما زيادة معدلات التركيز وادخال اللاعبين لاجواء اللقب القاري، والثاني هو طبقا للاجراءات الصحية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا والتي يصر عليها ويطبقها الجهاز الطبي بقيادة الدكتور أحمد أبوعبلة .

وجاء مران الامس خفيفا وشهد مشاركة المغربي بدر بانون، بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده في بطولة كأس العرب.

وسوف ينضم لاعبو المنتخب الوطني إلى تدريبات بعثة الاهلي اليوم وهم محمد الشناوي واكرم توفيق وايمن اشرف ومحمد مجدي افشه وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد شريف ونفي الامر بالنسبه لعلي معلول لاعب المنتخب التونسي الذي سيخضع لفحص طبي شامل قبل مشاركة في مران الاهلي.