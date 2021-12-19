وحدات ثابتة ومتحركة.. تفاصيل اطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال من حي الأسمرات | فيديو

قالت الدكتورة جيهان سرور، مدير المنطقة الطبية بالمقطم، تعليقا على اطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بحي الأسمرات، إن إعلان مصر خالية من مرض شلل الأطفال لا يمنع تدشين الحملة مرتين أو ثلاث مرات كل عام ؛ تأكيدا على صحة الأطفال والحفاظ على خلو مصر من المرض.

وأضافت سرور، خلال لقائها ببرنامج " صباح الخير يا مصر" ، والمذاع على فضائية "القناة الأولى"، أن الحملة تأتي في شكل فرق ثابتة وفرق متحركة، موضحة أن الفرق المتحركة تمر على جميع الأحياء للتأكد من تطعيم جميع الأطفال.

وأشارت إلى أن هناك تشديد على الإجراءات الاحترازية بين الأمهات.

ومن جانبه قد قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف تطعيم 16.5 مليون طفل من خلال 45 ألف فريق يضم 90 ألف عضو.

وأوضح الوزير خلال إطلاق الحملة من حي الأسمرات، أن الفرق خضعت لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، مشيرا إلى أنه تم توزيع فرق ثابتة بجميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة ومحطات المترو والأتوبيس والمواصلات والأسواق ومحطات القطارات والنوادي.

وكانت وزارة الصحة أكدت أن الحملة مجانية والطعم المستخدم هو طعم شلل الأطفال الفموي، حيث يتم تطعيم الطفل بنقطتين فى الفم مع التأكد من البلع، لحماية الأطفال من هذا المرض شديد العدوى الذي يسبب إعاقة مدى الحياة.