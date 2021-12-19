عرض قطري "ضخم" يهدد استمرار علي معلول مع الأهلي

أكد تقرير تونسى، أن إدارة العربي القطري دخلت في مفاوضات مع وكيل اللاعب علي معلول ظهير أيسر فريق الأهلي، للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وذكر موقع “ football tunisien”، أن إدارة العربي القطري، أن إدارة نادي العربي القطري دخلت في مفاوضات مع وكيل علي معلول، للتعاقد مع اللاعب، وقد أبدى النادي القطري رغبته في ضم ظهير أيسر النادي الأهلي، مقابل عرض مادي ضخم.

وأوضح الموقع، إلى أن إدارة نادي العربي القطري، ستدخل في مفاوضات مع النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة، لتقريب وجهات النظر، بشأن إمكانية التعاقد مع علي معلول.

كما أشار الموقع التونسي، إلى أن إدارة العربي القطري، تنوى الدخول في مفاوضات أيضا مع إدارة نادي الزمالك، للتعاقد مع سيف الدين الجزيري مهاجم الأبيض.

علي معلول ينضم لمعسكر الأهلي في الدوحة:



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