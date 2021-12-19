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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عرض قطري "ضخم" يهدد استمرار علي معلول مع الأهلي

علي معلول لاعب فريق
علي معلول لاعب فريق الأهلي

أكد تقرير تونسى، أن إدارة العربي القطري دخلت في مفاوضات مع وكيل اللاعب علي معلول ظهير أيسر فريق الأهلي، للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

 

وذكر موقع “ football tunisien”، أن إدارة العربي القطري، أن إدارة نادي العربي القطري دخلت في مفاوضات مع وكيل علي معلول، للتعاقد مع اللاعب، وقد أبدى النادي القطري رغبته في ضم ظهير أيسر النادي الأهلي، مقابل عرض مادي ضخم.

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وأوضح الموقع، إلى أن إدارة نادي العربي القطري، ستدخل في مفاوضات مع النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة، لتقريب وجهات النظر، بشأن إمكانية التعاقد مع علي معلول.

 

كما أشار الموقع التونسي، إلى أن إدارة العربي القطري، تنوى الدخول في مفاوضات أيضا مع إدارة نادي الزمالك، للتعاقد مع سيف الدين الجزيري مهاجم الأبيض.

 

علي معلول ينضم لمعسكر الأهلي في الدوحة:
 

في سياق آخر، انتظم علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في معسكر أبناء الرداء الأحمر، صباح اليوم، بالدوحة بعد الإنتهاء من مهمته مع منتخب بلاده في بطولة كأس العرب.

 

وفرض بيتسو موسيماني المدير الفني  حالة من السرية التامة علي تدريبات أبناء الجزيرة في العاصمة القطرية الدوحة استعدادا لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي المقرر لها الأربعاء المقبل علي لقب السوبر الافريقي.

 

وخاض الفريق الأحمر مرانه الأول صباح أمس علي ملعب الإرسال  ، الذي يبعد عن فندق الإقامة ١٥ دقيقة.

 

ورفض الجهاز الفني ، حضور أحد المران لسببين أولهما زيادة معدلات التركيز وادخال اللاعبين لاجواء اللقب القاري، والثاني هو طبقا للاجراءات الصحية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا ، والتي يصر عليها ويطبقها الجهاز الطبي بقيادة الدكتور أحمد أبوعبلة.

معلول الأهلى العربي القطري الجزيري الزمالك

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