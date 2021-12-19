نهائي ملحمي.. صحف الجزائر تحتفي بتتويج محاربي الصحراء بكأس العرب

احتفت الصحف الجزائرية بتتويج محاربي الصحراء ببطولة كأس العرب فيفا 2021، للمرة الأولى في تاريخها، بعد الفوز على تونس بهدفين دون رد، في النهائي الذي جمعهما مساء أمس السبت، على ملعب "البيت" بقطر.

وتعد هذه المرة هي الأولى التي يتوج فيها المنتخب الجزائري بلقب البطولة، فيما توج المنتخب التونسي باللقب من قبل في نسخة 1963.

وخرجت صحيفة “الجمهورية” بعنوان: "الجزائر سيدة العرب".. "أمير دولة قطر ورئيس الفيفا يسلمان كأس العرب لمحاربي الصحراء في احتفال مونديالي".

وتابعت :فرحة نشرها رفاق بلايلي من الدوحة استقبلها الجزائريون بافتخار".

وأضافت: “خرجت العائلات الجزائرية والوهرانية حاملة الأعلام الوطنية والفلسطينية أمس احتفاءً بتتويج المنتخب الوطني الجزائري باللقب العربي أمس على حساب الأشقاء التونسيين، في نهائي مثير وملحمي”.

وعنونت صحيفة “النهار الجديد” عبر موقعها: “الجزائر تتربع على عرش الكرة العربية بعد تتويجها على حساب تونس”,

وتابعت: “مبلغ مالي ضخم يفوق 90 مليار سيدخل خزينة الفاف رسميا.. تمكن المنتخب الوطني المحلي من ترسيم الحصول على مبلغ مالي كبير من قبل المسؤولين عن تنظيم منافسة العرب بقطر بعدما رسّم تأهل إلى النهائي، وسيحصل زملاء المتألق يوسف بلايلي على مبلغ 5 ملايين دولار ما يقارب 90 مليار سنتيم بالعملة الجزائرية”.

وأضافت: “جوائز ذهبية للجزائر.. براهيمي وبلايلي يحصدان الأغلى في كأس العرب”



وكتبت صحيفة “البلاد": “الجزائر2-0 تونس..الجزائريون أبطال العرب”.

