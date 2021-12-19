نائب: مصر نجحت في تحسين ترتيبها بمؤشر مدركات الفساد

أكد النائب أحمد مهنى عضو مجلس النواب، أن مصر بذلت جهودا كبيرة لمحاربة الفساد فى مختلف أجهزة الدولة، مشيدا بجهود هيئة الرقابة الإدارية خلال الآونة الأخيرة التى نجحت فى استئصال أذرع الفساد التى تنال من أموال المصريين دون ضمير، موضحًا أن مصر تبدأ جمهورية جديدة وتنميـة فى كل أنحاء الوطن الذى سيحتاج إلى التكاتف ولم يكن هناك مجالا للمفسدين مرة أخرى.

وأشار عضو مجلس النواب، فى بيان صادر اليوم، إلى أن استضافة مصر لمؤتمر مكافحة الفساد بشرم الشيخ الأسبوع الماضي دليل على جهود مصر المبذولة فى هذا الملف، مؤكدا أنه وفقًا لدراسة صادرة عن المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تحسن ترتيب مصر العالمى فى مؤشر مدركات الفساد الأمر الذى يعطى مؤشرا هاما أن مصر تسير على الطريق الصحيح.

وكانت استضافت مصر الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الأسبوع الماضي، بمشاركة حوالي 2700 مشارك من الحكومات، والمنظمات الإقليمية، والمنظمات الحكومية الدولية.