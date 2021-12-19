صفر وفيات| عمان.. 60 إصابة جديدة بكورونا خلال 3 أيام

أعلنت وزارة الصحة العمانية، عن تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات بينما أعلنت عن تعافي69 حالة خلال الثلاث الأيام الماضية.

ووفق بيان الصحة العمانية، كان توزيع الإصابات بفيروس كورونا ما يلي؛ تسجيل يوم الخميس 24 إصابة، ويوم الجمعة 22 إصابة، أما يوم السبت تم تسجيل 14 إصابة.

وذكرت الوزارة العمانية، أن عدد الحالات المنومة خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ صفر فيما بلغ عدد الحالات المنومة في المؤسسات الصحية 9 ووصل العدد في العناية المركزة إلى مريضين.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الحالات المسجلة بفيروس كورونا "كوفيد19" في السلطنة 304843 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات 4113 وفاة.

وكان شارك السفير خالد راضي سفير مصر لدى سلطنة عمان في النسخة الخامسة عشرة لملتقى الخريجين والدارسين العمانيين بالجامعات المصرية، والذي تأسس ليكون محفلاً للتواصل بين الطلبة والخريجين الدارسين بالجامعات المصرية يتم في إطاره تبادل الخبرات حول تجاربهم التعليمية ومشاركة مسيراتهم الأكاديمية والعملية.



وألقى السفير المصري في مسقط كلمة أعرب خلالها عن اعتزاز جمهورية مصر العربية باستضافة أبناء سلطنة عمان في بلدهم الثاني مصر، وفي المؤسسات التعليمية المصرية المختلفة، مشيداً بأدائهم والتزامهم ورقي تمثيلهم لبلادهم بما أسهم في حصولهم على أعلى الدرجات العلمية.