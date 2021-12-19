كوريا الجنوبية تعود إلى التعليم عن بعد خوفا من الانتشار السريع لكورونا

أكدت السلطات التعليمية بكوريا الجنوبية، أن المدارس في العاصمة سول والمدن المجاورة لها ستعود إلى التعليم عن بعد بداية من غدا /الاثنين/، كجزء من حملة حكومية تهدف إلى وقف الانتشار السريع لفيروس كورونا .



ووفقا لوكالة الأنباء يونهاب، اليوم /الأحد/ - ستقوم المدارس في العاصمة سول والمدن المجاورة لها والمدارس المزدحمة للغاية في أجزاء أخرى من البلاد بإلغاء الفصول الدراسية وجها لوجه بالكامل، وستعود إلى تقديم مزيج من الفصول الدراسية وجها لوجه والفصول الدراسية الافتراضية ابتداءً من يوم الاثنين .



واعتبارا من الاثنين، تعمل المدارس المتوسطة والثانوية العمل بثلثي حجمها الطبيعي، وتعمل المدارس الابتدائية من الصف الثالث وحتى السادس بـ 75% من قوامها الطبيعي، بينما يمكن لطلاب الصفين الأول والثاني أن يحضروا بشكل كامل .



ومع ذلك، تبنت سلطات التعليم المحلية في سول قواعد أكثر صرامة، مما أجبر المدارس الابتدائية في المدينة على تقييد الفصول الدراسية لطلاب الصف الثالث إلى السادس إلى 50%، نظرًا لأن طلاب الصفين الأول والثاني يحضرون بشكل كامل.



في غضون ذلك، بدأت بعض المدارس في إقليم كيونغ سانغ الجنوبي عطلتها الشتوية يوم الجمعة، قبل أسبوع من الموعد المخطط له، بناء على توصية من مكتب التعليم المحلي.



وتأتي الإرشادات الجديدة للحكومة التي ستظل سارية المفعول حتى بداية العطلة الشتوية لكل مدرسة، في الوقت الذي بلغ فيه معدل الإصابة بفيروس كورونا بين الأطفال في رياض الأطفال وحتى طلاب المدرسة الثانوية 869 حالة يوميا في الفترة ما بين يومي 9 و15 ديسمبر، وهو ما يقرب من ضعف عدد الحالات البالغ عددها 456.6 حالة في الفترة ما بين يومي 18 و24 نوفمبر الماضي.