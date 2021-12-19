عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تعود إلى التعليم عن بعد خوفا من الانتشار السريع لكورونا

صدى البلد

أكدت السلطات التعليمية بكوريا الجنوبية، أن المدارس في العاصمة سول والمدن المجاورة لها ستعود إلى التعليم عن بعد بداية من غدا /الاثنين/، كجزء من حملة حكومية تهدف إلى وقف الانتشار السريع لفيروس كورونا .


ووفقا لوكالة الأنباء يونهاب، اليوم /الأحد/ - ستقوم المدارس في العاصمة سول والمدن المجاورة لها والمدارس المزدحمة للغاية في أجزاء أخرى من البلاد بإلغاء الفصول الدراسية وجها لوجه بالكامل، وستعود إلى تقديم مزيج من الفصول الدراسية وجها لوجه والفصول الدراسية الافتراضية ابتداءً من يوم الاثنين .


واعتبارا من الاثنين، تعمل المدارس المتوسطة والثانوية العمل بثلثي حجمها الطبيعي، وتعمل المدارس الابتدائية من الصف الثالث وحتى السادس بـ 75% من قوامها الطبيعي، بينما يمكن لطلاب الصفين الأول والثاني أن يحضروا بشكل كامل .


ومع ذلك، تبنت سلطات التعليم المحلية في سول قواعد أكثر صرامة، مما أجبر المدارس الابتدائية في المدينة على تقييد الفصول الدراسية لطلاب الصف الثالث إلى السادس إلى 50%، نظرًا لأن طلاب الصفين الأول والثاني يحضرون بشكل كامل.


في غضون ذلك، بدأت بعض المدارس في إقليم كيونغ سانغ الجنوبي عطلتها الشتوية يوم الجمعة، قبل أسبوع من الموعد المخطط له، بناء على توصية من مكتب التعليم المحلي.


وتأتي الإرشادات الجديدة للحكومة التي ستظل سارية المفعول حتى بداية العطلة الشتوية لكل مدرسة، في الوقت الذي بلغ فيه معدل الإصابة بفيروس كورونا بين الأطفال في رياض الأطفال وحتى طلاب المدرسة الثانوية 869 حالة يوميا في الفترة ما بين يومي 9 و15 ديسمبر، وهو ما يقرب من ضعف عدد الحالات البالغ عددها 456.6 حالة في الفترة ما بين يومي 18 و24 نوفمبر الماضي.

ترشيحاتنا

عمري ما غيرت من حد .. تفاصيل وفاة طالب على يد زميله بسنتر دروس بالشرقية

ضمن "قانون المسنين".. "الشيوخ": تشجيع وسائل الإعلام على تسويق الصور الإيجابية للشيخوخة

مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل المنتخب من الدوحة

جداول مواعيد البرامج التعليمية لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية هذا الأسبوع

رئيس مجلس الشيوخ يطالب بتعزيز قيمة اللغة العربية والحديث بها في شتى المحافل

بسبب تفشي أوميكرون.. الكنيست الإسرائيلي يطالب 9 من نوابه بدخول الحجر الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحرارة تحت الصفر.. موجة أمطار رعدية وعاصفة تضرب البلاد خلال ساعات

بعد تراجع الأسعار 60 جنيها.. الوقت المناسب لشراء الذهب عيار 21

أمطار وأجواء شديدة البرودة.. محافظ مطروح: تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية

كفارة التجاوزات غير الشرعية بين المخطوبين .. 3 أمور تغفر لك الأفعال المحرمة

تعطيل الدراسة ورفع حالة الطوارئ بالمحافظات الشمالية|تحذير من طقس الأحد بالقاهرة والجيزة

حرصا على سلامة الطلاب..تعطيل الدراسة في 4 محافظات غدا لسوء الأحوال الجوية

التعليم: لا تعطيل للدراسة أو تأجيل للامتحانات بعد ظهور أوميكرون في مصر

موعد جنازة الكاتبة ماجدة الجندي رفيقة درب الغيطاني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حصاد عام 2021.. زواج وطلاق ومرض وخلافات.. نجوم الفن بين الإنجاز الفني والحياة الشخصية

شاهد.. أول خدمة توصيل طعام إلى الفضاء على يد ملياردير ياباني

بكاء ماجد المصري وابنته فى عقد قرانها .. صور

صور جديدة من احتفالية مروى مع ذوى الهمم

فيديو

لـ سرقة «هاتف ومحفظة».. شاب يقاوم تشكيلا عصابيا حتى الموت على الدائري

خارج المجموع .. تعليمات مهمة قبل امتحانات "أولى وثانية ثانوي"

تجاوزات غير مقبولة .. مصر تصدر بيانا شديد اللهجة للحكومة الألمانية

بعد صراع مع المرض.. وداعًا الفنان محب كاسر صاحب القلب الطيب |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ