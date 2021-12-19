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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

عندي شلل في إيدي ومش عارف أشتغل.. عم سيد يناشد المسئولين: عاوز معاش.. فيديو

صدى البلد

قال عم سيد، في شكوى لعدسة “صدى البلد”: “كنت عاملا باليومية وكنت أدفع التأمينات الخاصة بي لمدة تزيد على 25 عاما، ومنذ فترة وقع لي حادث تسبب في شلل نصفي وعدم قدرتي على العمل، وقدمت طلبا لصرف معاش لي ولكن يجب أن تقر اللجنة الطبية التابعة للتأمين الصحي بأحقيتي في المعاش”.

وأضاف: “وعندما تقدمنا لإجراء الكشف الطبي قالوا لي ليس لديك تأمين صحي لكي يتم الكشف عليك، وأصبحت مهددا بعدم القدرة على الإنفاق على عائلتي المكونة من زوجتي وأربعة أبناء بنتين وولدين، الكبير منهم من أصحاب الهمم ويعاني من نسبة عجز 75% ومتزوج وزوجته حامل، وتم فصله من العمل لسوء حالته، وكان يعمل براتب 500 جنيه، والأصغر منه يقوم بأداء الخدمة العسكرية”.

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة به للإنفاق على أسرته، وصرف معاش له ولابنه.

للتواصل مع الحالة: الاتصال على رقم ٠١٢٨٧٠٨٣٩٢٨.

 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواه.

 

بين الناس

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