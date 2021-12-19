عندي شلل في إيدي ومش عارف أشتغل.. عم سيد يناشد المسئولين: عاوز معاش.. فيديو

قال عم سيد، في شكوى لعدسة “صدى البلد”: “كنت عاملا باليومية وكنت أدفع التأمينات الخاصة بي لمدة تزيد على 25 عاما، ومنذ فترة وقع لي حادث تسبب في شلل نصفي وعدم قدرتي على العمل، وقدمت طلبا لصرف معاش لي ولكن يجب أن تقر اللجنة الطبية التابعة للتأمين الصحي بأحقيتي في المعاش”.

وأضاف: “وعندما تقدمنا لإجراء الكشف الطبي قالوا لي ليس لديك تأمين صحي لكي يتم الكشف عليك، وأصبحت مهددا بعدم القدرة على الإنفاق على عائلتي المكونة من زوجتي وأربعة أبناء بنتين وولدين، الكبير منهم من أصحاب الهمم ويعاني من نسبة عجز 75% ومتزوج وزوجته حامل، وتم فصله من العمل لسوء حالته، وكان يعمل براتب 500 جنيه، والأصغر منه يقوم بأداء الخدمة العسكرية”.

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة به للإنفاق على أسرته، وصرف معاش له ولابنه.

للتواصل مع الحالة: الاتصال على رقم ٠١٢٨٧٠٨٣٩٢٨.

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