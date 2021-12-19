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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هيئة الإسعاف المصرية تتكفل بنقل 1125 مريض غسيل كلى مجاناً

صدى البلد

تبنت هيئة الاسعاف المصرية، مبادرة هدفها التوسع في تخفيف العبء عن كاهل مرضى الغسيل الكلوي غير القادرين على الحركة، والذين يقتضي البرتوكول العلاجي الخاص بهم إجراء جلسات غسيل الكلي بمعدل يقارب 12جلسة شهرياً، وذلك عام 2021.

وأوضحت الهيئة أن  عام 2021 شهدزيادة في حجم قرارات الإعفاء من الرسوم الخاصة بنقل الحالات المرضية المزمنة بإجمالي 1287 قرارا، جاء في مقدمتها قرارات غسيل الكلى والتي ناهزت 1125 قرارا، و153 لحالات مرضية أخرى تتضمن حالات الأورام والعظام.

وقالت إن تلك القرارات تضمنت إعفاء المرضى من جميع مصاريف ورسوم تلقي الخدمة الإسعافية، والتي تبدأ فور الاتصال بالخط الساخن المجاني التابع لهيئة الإسعاف المصرية 123، ونقل صاحب قرار الإعفاء من المنزل للمستشفى أو مركز غسيل الكلى والعودة بالحالة مرة أخرى للسكن فور انتهاء المريض من إجراء جلسة غسيل الكلى أو توقيع الكشف الطبي عليه.

وأضافت أن تلك المبادرة من قبل هيئة الإسعاف المصرية تأتي لتواكب مبادرة “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بمستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية، والنهوض بمستوى معيشة مواطني الريف والقري، وتجسد تلك المبادرة أضخم مشروع تنموي تشهده مصر في العصر الحديث، والتي تكفل وضع مصر على خريطة التنمية المستدامة لاستنادها لركيزة تستهدف الاستثمار في المواطن المصري باعتباره المحرك الرئيسي لعجلة التنمية والإنتاج.

ونوهت إلى أن تلك الخطوة من قبل هيئة الإسعاف المصرية تأتي في أعقاب نجاح المنظومة الإسعافية في التصدي لجائحة كورونا بجميع موجاتها، والتي شهدت التوسع في الإجرءات الوقائية وتخصيص سيارات إسعاف لنقل حالات كورونا فقط، وهو الأمر الذي ساهم في تجنيب أصحاب الأمراض المزمنة وعلى رأسهم مرضى غسيل الكلى، مخاطر انتقال العدوى.

وأشارت إلى أن ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة تخفيف العبء عن كاهل الفئات الأولى بالرعاية، ووضع صحة المواطن المصري في صدارة منظومة برامج الدعم الحكومية، وتماشياً مع مجموعة المبادئ والقيم التي تأسست عليها هيئة الإسعاف المصرية، والتي يأتي في مقدمتها أنها هيئة غير هادفة للربح.

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