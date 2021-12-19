المشدد 5 سنوات لمندوب مبيعات لاتجاره في مخدر الكبتاجون بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار نسيم على بيومى الدائرة الثانية عشر حكمها حضوريا بالسجن المشدد 5 سنوات لمندوب مبيعات لحيازته 1689 قرصا من عقار الكبتاجون المخدر بقصد الاتجار.

تعود أحداث الواقعة عندما القت الأجهزة الأمنية بالشرقية بالتنسيق مه ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا، القبض على " إيهاب ع " 41 سنة مندوب مبيعات مقيم محافظة المنيا أثناء تواجده بنطاق مدينة العاشر من رمضان وبحوزته 1689 قرصا من عقار الكبتاجون.

تم التحفظ علي المتهم والمضبوطات وبالعرض علي النيابة العامة قررت إحالتة محبوسا إلى محكمة الجنايات علي ذمة القضية رقم 4134 لسنة 2021 جنايات قسم أول العاشر من رمضان والتى أصدرت حكمها المتقدم.