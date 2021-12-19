قرار جمهوري بتشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 597 لسنة 2021 بتشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير لمدة ثلاث سنوات برئاسة رئيس الجمهورية.



ويضم المجلس في عضويته من الأجانب: تارو آسو وجوني ساساكي، والأمير سلطان بن سلمان، وبن إليوت ومدير متحف المتروبوليتان بصفته وأمين عام منظمة السياحة العالمية بصفته.



ويضم المجلس من المصريين: وزير السياحة والآثار ووزير الثقافة ووزير المالية ومدير مكتبة الإسكندرية والدكتور زاهي حواس والدكتور فاروق حسني وهشام عكاشة والدكتور فاروق العقدة محمد لطفي منصور والإعلامي شريف عامر.



نشر القرار في الجريدة الرسمية.