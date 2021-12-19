بإسلوب "فتح كالون الباب".. ضبط لص سرقة الشقق بالمعادي

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب " فتح كالون الباب "، وأنه وراء إرتكاب العديد من تلك الحوادث.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة ، وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبـطه ، وبحوزته عملات "أجنبية – محلية".

وبمواجهته إعترف بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من متحصلات واقعتى سرقة ، كما أضاف بتحويل عملات أجنبية من متحصلات إحدى الواقعتين للجنيه المصرى ، وإنفاقه باقى المبالغ المالية المستولى عليها لشراء مخدر الهيروين وبإستدعاء المجنى عليهمـا إتـهمـاه بـالسرقة .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.