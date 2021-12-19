الجمهور يتغزل في أحمد حاتم عبر إنستجرام

نشر النجم أحمد حاتم، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة جديدة له.

وظهر أحمد حاتم في الصورة من كواليس أحد أعماله ، وعلق الجمهور قائلا: “ مين مزعل هالحلو”.

أحداث مسلسل أنا وهي

تدور أحداث أنا وهي في إطار من الدراما المغلفة بالكوميديا حول سليم (أحمد حاتم) الذي يعاني من مرض نفسي يجعله يشكو من الهلاوس السمعية والبصرية، وهند (هنا الزاهد) التي تعاني هي الأخرى من مرض نفسي يُفقدها السيطرة على ردود أفعالها العنيفة والمندفعة.

أعمال أحمد حاتم

ومن الأعمال المنتظر عرضها لـ حاتم قريباً في دور العرض السينمائية بعد عرضه أول مرة في مهرجان الجونة، فيلم قمر 14 للمخرج هادي الباجوري، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، أحمد مالك، غادة عادل وبيومي فؤاد، ويصور حاتم حالياً فيلم عاشق مع أسماء أبو اليزيد.