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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طائرة منتخب مصر تصل مطار القاهرة عقب المشاركة بكأس العرب

منتخب مصر
منتخب مصر

وصلت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، طائرة بعثة منتخب مصر الرحلة رقم Ms3041 قادمة من الدوحة،  عقب انتهاء مشاركة الفراعنة فى بطولة كأس العرب التى أقيمت بالدوحة فى الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر.

 

واستقبل مطار القاهرة الدولي، بعثة منتخب مصر قادمة علي متن طائرة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران، حيث تنهي سلطات اامطار إجراءات وصول البعثة عبر مبني الركاب رقم 3 بالمطار، مع الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة.

 

وحصل منتخب مصر على مليون و500 ألف دولار، ما يعادل 24 مليون جنيه مصرى تقريبا، مكافأة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بعد تحقيق المركز الرابع فى بطولة كأس العرب التى تقام بالدوحة.

 

وخسر منتخب مصر المركز الثالث فى بطولة كأس العرب، بعدما انتهت مباراته أمام قطر بنتيجة 5 / 4 بركلات الترجيح لصالح "العنابى" فى المباراة التى جمعتهما امس السبت، باستاد 974، ليحصد الفراعنة المركز الرابع.

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طائرة منتخب مصر تصل مطار القاهرة عقب المشاركة بكأس العرب

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