بإطلالة أنيقة..هند صبري تبهر متابعيها في أحدث ظهور

الأحد 19/ديسمبر/2021 - 01:22 م 12/19/2021 1:22:07 PM

نشرت الفنانة هند صبري صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت هند صبري في الصورة بإطلالة كاجوال أنيقة، مما نال إعجاب متابعيها.

وتحدثت الفنانة هند صبري على هامش مشاركتها بمهرجان البحر الأحمر كعضوة بلجنة التحكيم وقالت «مصـر اختارتني، وبــدأت بلقائــي مصادفــة مــع المخرجــة إينــاس الدغيــدي فــي أحــد الفنــادق، ولــوال هــذه المقابلــة لكنــت توقفــت عــن التمثيــل واتجهــت للعمــل فــي المحامــاة".

وأضافت: لقد قادنــي فيلمــي الأول فــي مصــر هوليــوود الشــرق (مذكــرات مراهقــة) للتعرف على هذا البلد الرائع.

وحــول مشــاركتها فــي فيلــم عمــارة يعقوبيــان قالــت هند صبــري: متعــة ســيناريو هــذا الفيلــم أنــه مــن صياغـة المؤلـف والكاتـب الكبيـر وحيـد حامـد وإخـراج المبــدع الشــاب مــروان حامــد، ولهــذا جمــع بيــن الاقبــال الجماهيــري وروعــة الموضــوع، ناهيــك عــن النجــوم الكبــار المشــاركين فــي الفيلــم.