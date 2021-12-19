محافظ أسوان: حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف 252 ألف طفل بالمحافظة|صور

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن انطلاق فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال اليوم والتي ستستمر على مدار 4 أيام حيث تأتى هذه الحملة كإجراء هام جداً نحو تحقيق الهدف القومى بالحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال ، ويعتمد تنفيذها على وجود فرق متحركة تمر من شقة إلى شقة ، بالإضافة إلى وجود فرق ثابتة بمحطات القطار والمولات والأسواق ودور العبادة لتطعيم الأطفال من أجل رفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات.

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن الحملة تستهدف تطعيم 252 ألفا و 153 طفلا من خلال 1345 فرقة حيث يشمل التطعيم جميع الأطفال المصريين والمقيمين من غير المصريين بالمحافظة من عمر يوم وحتى ٥ سنوات ، وتم التأكيد على اتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ، وطرق مكافحة العدوى أثناء التطعيمات فى ظل الظروف الراهنة لمواجهة انتشار فيروس كورونا .

وأشار إيهاب حنفى إلى أن الحملة يتم تنفيذها من خلال فرق متحركة تجوب المنازل في جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى الفرق المتحركة للتطعيم في جميع دور رياض الأطفال، فضلاً عن تواجد فرق تطعيم ثابتة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية ومكاتب الصحة ومواقع التجمعات السكانية .

هذا وتوجد هناك جهود مميزة قام بها طلاب قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية جامعة أسوان تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان مما ساهم في إعادة الشكل الحضاري والجمالي بقري ومداخل محافظة أسوان، من خلال رسومات الجداريات بمدخل هذه الأماكن.

يأتى ذلك في إطار دور جامعة أسوان تجاه المجتمع وتنمية البيئة وللاستفادة من قدرات طلاب الجامعة الإبداعية والفنية ولتجسيد هذه الأعمال، وقام طلاب قسم التربية الفنية أصحاب اللمسات الإبداعية في رسم وتصميم جداريه بقرية غرب اسوان عند مدخل مرشح شركة مياه الشرب بالقرية.

ويأتى أصحاب هذا الإنجاز الفني من طلاب كلية التربية النوعية جامعة أسوان، تحت اشراف الدكتورة إيمان محمد وجدى، رئيس قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية جامعة أسوان.

وهذا وكان قد قال الدكتور أشرف معبد، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان بأنه تم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية من إجراء الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية والإشاعات اللازمة للحالات المصابة في حادث تصادم أتوبيسين بطريق أسوان /أبوسمبل البرى مساء أمس الخميس.