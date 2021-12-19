عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أيمن الجميل : منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة برعاية الرئيس السيسي .. رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم

صدى البلد

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم والمقرر انعقادها بمدينة شرم الشيخ من 10 إلى 13 يناير المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم ، وتشهد إقبالا غير مسبوق من شباب العالم أجمع ، حتى تجاوز عدد الشباب الذى سجل بياناته ورغبته في المشاركة على موقع المنتدى أكثر من 500 ألف شاب وشابة من 196 دولة من مختلف القارات ؛ أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية ، مشيرا إلى أن شباب العالم المشاركين في النسخ الثلاثة السابقة من المنتدى أصبحوا سفراء للمنتدى في بلادهم ومحيطهم المعرفى والاجتماعى وقدموا صورة مضيئة لما شهدته الدورات السابقة من حوار راق وتفاعل خلاق بين شباب العالم

وأوضح أيمن الجميل أن فاعليات منتدى شباب العالم في دورته الرابعة ستكون استثنائية لأنها تناقش أهم القضايا التي تهم العالم أجمع وفى مقدمتها دور الشركات الناشئة والصناعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن أزمة جائحة كوفيد 19 والقدرة على تحويل هذا التحدي لفرص استثمارية ناجحة ، خاصة وأن الدولة المصرية لها تجربة ناجحة للغاية في مواجهة جائحة كورونا وإعادة بناء النظام الصحى وزيادة عدد المستشفيات المجهزة لمواجهة أسوأ السيناريوهات ، والارتقاء بمنظومة البحث العلمى وصولا إلى إنتاج لقاح مصري في مرحلة التجارب السريرية ونشر مجموعة كبيرة من الأبحاث العلمية في الدوريات العالمية المتخصصة، وإضافة التشريعات الجديدة الكفيلة بمواجهة الجوائح والأوبئة

وأكد أيمن الجميل أن منطقة ريادة الأعمال   Startup Veinواحدة من فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم وتتميز منطقة ريادة الأعمال  Startup Vein"   بأنها ساحة لرواد الأعمال، تسمح بمشاركة الخبرات والتحديات والنجاحات، كما تتيح الفرصة للتواصل مع المشاركين في المنتدى ، من خلال جمع العقول الشابة ورجال الأعمال الشباب من جميع أنحاء العالم لتعزيز ريادة الأعمال والتعرف على المستثمرين والحاضنات عبر عدد من ورش العمل والحوارات والنقاشات المفتوحة لإطلاق العنان لإمكاناتهم.

وتابع أيمن الجميل ، منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة يقدم ساحة الابتكار والابداع  freedom  ، والتي تفتح أبوابها أمام المشاركين من الشباب حيث تجمع كل المهتمين بالتكنولوجيا، وتقدم عدد من التطبيقات والحلول  للموضوعات التي يتم مناقشتها خلال المنتدى، حيث تقام الأنشطة والفاعليات هذا العام بشكل افتراضي رقمي ، فضلاً عن أنها ساحة تجمع الناس والشعوب معاً من خلال لغة واحدة مشتركة، وهي التكنولوجيا، تمكن المشاركون من اختبار تقنيات جديدة، والتفاعل مع الألعاب والفنون والأفكار المبتكرة وكذلك اكتشاف ثقافات جديدة.



وأشار أيمن الجميل إلى أن منتدى شباب العالم يعتمد مبدأ "الفنون والثقافة جزء من التنمية وحقوق الإنسان " ، وتجلى ذلك في مسرح منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة تحت شعار "الفنون والثقافة جزء من التنمية وحق من حقوق الإنسان"، مع الالتزام بمراعاة كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة أثناء الفعاليات، ويشارك في عروض هذا العام فنان أو أكثر من أبناء قرى المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري حياة كريمة ، حيث يعتبر مسرح شباب العالم موطنًا للشباب الموهوبين حول العالم ليأتوا ويعرضوا مواهبهم ، وتم إنشاؤه من قبل الشباب للشباب كمركز للفنون يضم مجموعة متنوعة من العروض الموسيقية والمسرحيات والعروض الغنائية والمحادثات الملهمة .

ترشيحاتنا

النشرة الدينية.. علاقة الأرزاق بالرحمة ورعاية كبار السن.. هذا الدعاء يوجب لك شفاعة النبي.. حكم من تلفظ بالطلاق على سبيل الحكاية

لطلاب الأول والثاني الثانوي.. خطوات تجهيز التابلت لاستلام أكواد الاختبارات وفتح منصة الامتحان

حصاد البحوث الإسلامية في 2021.. أكثر من 719 ألف لقاء دعوي في أرجاء الجمهورية

السجن المؤبد لـ محمود عزت في قضية التخابر مع حماس .. شاهد

شقيق سمية الألفى لـ صدى البلد: حالتها مستقرة وتعود لمنزلها غدا

أزمة الطاقة تزداد سوءا.. أكثر من نصف خطوط أنابيب النفط الأمريكية فارغة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تراجع الأسعار 60 جنيها.. الوقت المناسب لشراء الذهب عيار 21

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية ..اعرف التفاصيل

بالأسماء.. شوبير يعلن المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة

استبعاد طارق حامد.. 40 لاعبا فى القائمة المبدئية لمنتخب مصر بأمم أفريقيا

تفاصيل العثور علي مصنع إنتاج جبن من معجون حوائط في المنوفية وهروب صاحبه|صور

تعطيل الدراسة ورفع حالة الطوارئ بالمحافظات الشمالية|تحذير من طقس الأحد بالقاهرة والجيزة

حرصا على سلامة الطلاب..تعطيل الدراسة في 4 محافظات غدا لسوء الأحوال الجوية

التعليم: لا تعطيل للدراسة أو تأجيل للامتحانات بعد ظهور أوميكرون في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنون.. شاهد امرأة تحول مطبخها إلى شاطئ رملي لأطفالها|صور

شاهد قرد ينتقم من كلاب قتلت صغيره|فيديو

حصاد عام 2021.. زواج وطلاق ومرض وخلافات.. نجوم الفن بين الإنجاز الفني والحياة الشخصية

شاهد.. أول خدمة توصيل طعام إلى الفضاء على يد ملياردير ياباني

فيديو

محمد هنيدى يكشف عن فيديو طريف بكواليس فيلم «وش إجرام»

عمري ما غيرت من حد .. تفاصيل وفاة طالب على يد زميله بسنتر دروس بالشرقية

لـ سرقة «هاتف ومحفظة».. شاب يقاوم تشكيلا عصابيا حتى الموت على الدائري

خارج المجموع .. تعليمات مهمة قبل امتحانات "أولى وثانية ثانوي"

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ