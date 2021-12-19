اليمن.. مقتل 40 ألف مسلح حوثي خلال العام الحالي

نجح تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية في استنزاف ميليشيا الحوثي في عدد من الجبهات المشتعلة خصوصاً محافظة مأرب، واعترف الانقلابيون، اليوم الأحد، بمقتل نحو من 40 ألف مسلح خلال العام الحالي بينهم 9 آلاف قتيل من محافظة ذمار وحدها.

وذكر المشرف الحوثي في ذمار فاضل الشرقي المكنى بـ«أبو عقيل» في تغريدة على حسابه في «تويتر»، أن ميليشياته احتفلت أمس، السبت، في جامعة ذمار بما تسميه «يوم الشهيد» وعرضت صورا لنحو 9 آلاف قتيل، بحسب صحيفة “عكاظ”.

فيما أكدت مصادر موثوقة لـ «عكاظ»، أن الميليشيا الحوثية سحبت جميع أسلحتها الثقيلة من دبابات ومدرعات من تعز وباقي المحافظات تحت سيطرتها ونقلتها إلى مأرب، إلا أنه تم تدميرها بالكامل من قبل مقاتلات التحالف.

وبينت أن الحوثيين شيعوا خلال الأسبوع الثاني من ديسمبر 227 قتيلاً بينهم 164 ينتحلون رتباً عسكرية مختلفة، أبرزهم قائد اللواء الثاني مشاه جبلي بالمنطقة الثالثة، واللواء علي محمد علوان، ومدير مديرية الثورة بصنعاء العميد أشرف الدمشقي، فيما شيعوا خلال الأسبوع الأول من الشهر ذاته 126 مسلحاً بينهم 82 برتب عالية.

وأفادت مصادر طبية بأن الميليشيا ترفض إخراج قتلاها دفعة واحدة لتشييعهم خشية الغضب الشعبي، لافتة إلى أن هناك أكثر من 1500 قتيل موزعين على مستشفيات صنعاء وذمار وإب والحديدة لا يزالون ينتظرون دفن جثثهم قتلوا في مأرب وتعز خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

وحذرت المصادر من أن الميليشيا تحاول عبر ماتسميه «يوم الشهيد» ممارسة الخديعة للشعب اليمني والتغرير بالأطفال والشباب، خصوصاً في ظل أزمة نقص المقاتلين ورفض الكثير من القبائل تجنيد أبنائها.

وقد لجأت الميليشيا في مديريات مقبنة غربي تعز إلى تحويل المدارس والمساجد إلى ثكنات عسكرية ومخازن للأسلحة بينها مدارس تحفيظ قرآن كريم، ووفقاً لمصدر عسكري، فإن الميليشيا الحوثية في تعز تتكبد خسائر كبيرة بالأوراح والمعدات نتيجة تدمير مقاتلات التحالف العربي للترسانة الحوثية.