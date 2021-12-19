رئيس مجمع اللغة العربية: الفصحى لم تعد تحظى بالتقدير الكافي من أجيال الشباب

قال الدكتور صلاح فضل، رئيس مجمع اللغة العربية، إن اللغة العربية هي لغة الكتابة والثقافة والأدب، والمكاتبات الرسمية والدينية، ولكن هناك لهجة من اللهجات العربية تختلف من وطن عربي إلى آخر.

وأضاف رئيس مجمع اللغة العربية، خلال حواره ببرنامج "الآن"، المذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، أن لكل وطن لهجته، والعلاقة بينهما علاقة جدلية، بمعنى أن اللغة الفصحى تستفيد دائماً باللهجات.

وأشار رئيس مجمع اللغة العربية، إلى أن كثيرا من اللهجات لها أصل فصيح، لافتاً إلى أن المشكلة التى تواجهنا أننا إذ كتبنا نكتب بالفصحى وإذ تحدثنا نتحدث بالعامية.

وأوضح رئيس مجمع اللغة العربية، أن المشكلة أن هذه اللغة الفصحى لم تعد تحظى بالتقدير الكافي من أجيال الشباب مع أنها سمة الهوى وعنوان الشخصية، وهي التي تكون ثقافتنا ومعارفنا، كما أنها اللغة الرسمية التى نص عليها الدستور.