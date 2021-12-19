حسام الدين محمود: مبادرة "المليون شاب" تستهدف مواجهة حالة الطوارئ المناخية في العالم

قال حسام الدين محمود الأمين العام لمبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي، إن المبادرة تستهدف مواجهة حالة الطوارئ المناخية التي اجتاحت العالم، مؤكدا أنها جاءت في إطار اهتمام الدولة نحو التكيف المناخي، حيث تعمل المبادرة على تعزيز القدرات الشبابية لخلق وعي جمعي بالقضية وذلك ضمن استراتيجية المبادرة.

جاء ذلك خلال مشاركته بمؤتمر الأزهر الدولي الثالث للتنمية المستدامة بعنوان (تغير المناخ التحديات والمواجهة)، حيث شارك الأمين العام للمبادرة بالجلسة الثالثة التي عقدت بعنوان (دور الشباب في مصر وأفريقيا لدعم النظم البيئية ومقاومة التغيرات المناخية)؛ للتحدث عن دور المبادرة في التكيف المناخي ومواجهة تحديات التغير المناخي.

وأشاد حسام الدين بدور جامعة الأزهر في إطلاق هذا المؤتمر الهام والذي يأتي في سياق الجهود الدولية والوطنية في هذا الشأن، فضلا عن تسليط الضوء على المبادرات الشبابية في المجتمع التي تواجه آثار هذه التغيرات.

وأشار إلى إطلاق البرنامج التدريبي لتأهيل سفراء المناخ بالتعاون مع كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية جامعة عين شمس، لافتا إلى أنه تم تخرج دفعتين من المتدربين حتى الآن ليكونوا سفراء المناخ ومؤثرين بالقطاعات والمجالات المختلفة بالوعي تجاه قضايا المناخ.

وأضاف أنه خلال الفترة المقبلة سنقوم بإطلاق نموذج محاكاة لمؤتمر المناخ السابع والعشرين COP27؛ لتثقيف وتعريف الشباب وتزويدهم بالمعلومات حول الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمناخ، وكذلك الاستماع لآراء الشباب حول القضية، واكساب الشباب المشارك المهارات الأساسية اللازمة لتنمية قدراتهم وإمكانياتهم لاتخاذ إجراءات استباقية يمكن أن تحدث تغييرا؛ تمهيدا لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ السابع والعشرين في نوفمبر القادم.