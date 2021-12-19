"فرج" يواجه "عسل".. و"الشوربجي" يصطدم بـ "بول كول" فى بطولة الاسكواش اليوم

تقام اليوم فاعليات الدور قبل النهائي لبطولة بلاك بول للإسكواش المقامة على ملاعب نادي بلاك بول بالتجمع الخامس، في الفترة من 16 إلى 20 من الشهر الجاري.

ويواجه علي فرج المصنف الأول عالميا، مواطنه مصطفي عسل في الساعة الثامنة مساءًا، ويلتقى مروان الشوربجي النيوزيلندي بول كول المصنف الثاني عالميا الساعة التاسعة مساءا.

وكانت منافسات السيدات أقيمت في الفترة من 12 حتي 16 من الشهر الجاري وفازت بها نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا على مواطنتها هانيا الحمامي.

ويبلغ مجموع جوائز هذه البطولة لمنافساتي الرجال والسيدات، 220 ألف دولار أمريكي.

ويشارك في منافسات الرجال، 12 لاعبًا مصريًا، هم علي فرج ومازن هشام وكريم عبد الجواد ومصطفى عسل وطارق مؤمن ومروان الشوربجي وعمر مسعد ومحمد الشربيني وكريم الحمامي ويوسف إبراهيم ويوسف سليمان وعبد الرحمن نصار.