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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير السياحة يناقش رفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين بالمنشآت الفندقية في الجيزة

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

استقبل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بالمتحف المصري الكبير، اليوم الأحد، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حيث عقدا اجتماعاً موسعاً لمناقشة رفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين بالمنشآت الفندقية بمحافظة الجيزة، وخاصة تلك الموجودة بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير ومدينة 6 أكتوبر، إضافة إلى زيادة الطاقة الفندقية والقدرة الاستيعابية لها لاستقبال الزائرين وذلك استعدادا لافتتاح المتحف لتكون جاهزة لاستقبال ضيوف مصر الذين سيأتون خصيصا لزيارة المتحف سواء أثناء احتفالية افتتاحه أو ما بعد ذلك.

وقد حضر الاجتماع اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، والأستاذ عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، وعدد من أصحاب ومديري المنشآت الفندقية بمحافظة الجيزة.

يأتي هذا الاجتماع في اطار حرص الوزارة على تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف لتكون منطقة جذب سياحي وزيادة عدد الطاقة الفندقية بها، ما يأتي اتساقاً مع ما قامت به الدولة المصرية من تطوير للبنية التحتية من رفع كفاءة الطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير، وإنشاء محاور ربط طرق جديدة تربط المتحف بالمقاصد السياحية الأخرى في القاهرة مثل القلعة والقاهرة التاريخية وغيرها من المناطق السياحية، بالإضافة إلى تطوير مطار سفنكس. 
 

وزارة السياحة والآثار الجيزة رفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين بالمنشآت الفندقية المنشآت الفندقية محافظة الجيزة المتحف المصري الكبير

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