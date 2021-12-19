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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

أحمد فتحي بجلسة منظمة العمل الدولية: مصر تطبق أعلى معايير السلامة للحفاظ على صحة العمال

النائب أحمد فتحي
النائب أحمد فتحي بجلسة منظمة العمل الدولية

شارك النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الإجتماعي، ضمن وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى الجلسة التعريفية بشأن معايير العمل الدولية، التى نظمها مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة.

قال فتحي، خلال الجلسة، إن الدولة المصرية إلتزمت خلال الـ8 سنوات الماضية بالمعايير والقوانين الدولة للعمل لخلق بيئة آمنة تحمى العامل، كما أنها قامت بتطبيق أعلي معايير السلامة للحفاظ علي صحة العمال.

وأشار وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، إلي أن القيادة السياسية حرصت علي الكثير من المشاريع القومية العملاقة التي ساعدت في توفير الألاف فرص العمل للعمال وخفض معدلات البطالة والتي تحفظ علي توفير حياة كريمة بين العمال.

وأوضح النائب أحمد فتحي، أنه في الوقت التي كان يعاني منها جميع دول العالم من تداعيات تفشي فيروس كورونا، حرصت الدولة المصرية علي تطبيق الإجراءات الإحترازية بين العمال للحفاظ علي سلامتهم، كما أنها قامت بتوفير بصرف إعانة للعمالة الغير منتظمة الذين تضرروا من تفشي هذا الفيروس.

وأضاف فتحي، أن مجلس النواب عمل علي اصدار تشريعات تتوافق مع الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها الدولة، وأن المجلس حريص في هذه التشريعات علي حفظ حقوق العمال، وتوفير جو مناسب لبيئة العمل والقضاء علي الظواهر السلبية التي من الممكن أن يتعرض العمال.

القوى العاملة مجلس النواب فيروس كورونا تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين احمد فتحي منظمة العمل الدولية

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