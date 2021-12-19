أقل حدة.. بسام حجاوي يوضح الفروقات بين المتحور "أوميكرون" والمتحور "دلتا" | شاهد

قال الدكتور بسام حجاوي ، استشاري الأوبئة ، وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، إن المتحورات أسبابها تغير في الطفرات التي تكون فيها ، موضحا أن متحور أوميكرون وصلت طفراته لخمسين طفرة .

وكشف الدكتور بسام حجاوي ، خلال مداخلة هاتفية لـ فضائية " القناة الأولى " ، أن الارقام تثبت بأن متحور أوميكرون أكثر انتشارا من " دلتا " ، معقبا : " حتى الأن الأرقام التي تصل كما كانت في طفرة دلتا ".

وتابع أن " أوميكرون " لم يصل في انتشاره حتى الأن كما وصل متحور " دلتا " ، مسترسلا : "متحور أوميكرون في بعض القارات يسود على عدد أرقام دلتا " .

ونوه أن شدة المتحور " أوميكرون " تقل عن المتحور دلتا حتى الأن ، وهناك بعض اللقاحات خفت فعاليتها على المتحور " أوميكرون " .

واسترسل : العالم أصبح يعتمد على أكثر من جرعة للقاح خوفا من انخفاض قوة مناعة المطاعيم المستعملة .